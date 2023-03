Calcio femminile Serie C: il Fiamma a segno, Real Meda sbatte su Ivrea

Risultati opposti per le due compagini brianzole del campionato di calcio femminile di serie C girone A. La quinta giornata di ritorno ha visto il ritorno alla vittoria di FiammaMonza, la terza della stagione, e cadere in malo modo Real Meda.

Calcio femminile: la riscossa del FiammaMonza

Al Sada, le biancorosse si sono superate battendo la forte Solbiatese, anzi, hanno compiuto una mezza impresa perché in svantaggio di due gol li hanno rimontati e poi siglato la rete della vittoria. Il primo tempo si era chiuso con un nulla di fatto per entrambe le contendenti. Nella ripresa le brianzole hanno accusato uno sbandamento iniziale e le varesine ne hanno approfittato per andare in gol al 2’ con Magatti e subito dopo al 5’ con Barbini.

La reazione delle locali non ha tardato e al 14’ Ienna, un’ex di turno, ha riaperto il risultato, quindi al 20’ il pareggio con il gol di Chignoli che si sono spinte senza timore reverenziale in avanti e ancora Ienna in pieno recupero ha firmato la vittoria.

“Un successo che abbiamo meritato anche se l’abbiamo sofferto- ha detto l’allenatore Agostino Zagaria– una vittoria stimolante per il proseguo della stagione contro una squadra forte che è nei quartiere alti della classifica. Noi abbiamo tenuto bene il campo nel primo tempo e anche le marcature sono state efficienti. Nella ripresa abbiamo avuto 10 minuti di sbandamento che ci sono costati due gol, poi ci siamo rimessi in careggiata e col pareggio è venuta anche una vittoria in cui non speravamo più visto come si era messa la partita, ma è una vittoria che ci premia per le tante che ci sono sfuggite e può segnare una svolta definitiva nel proseguo del nostro campionato”.

Calcio femminile: Meda si spegne in casa

Grande delusione, invece, in casa del Real Meda. La sconfitta interna contro Independiente Ivrea ha creato tanta preoccupazione perché le giocatrici sono mancate di reazione nei momenti clou della contesa. Un brutto segnale che preoccupa la dirigenza. Le black panther sono passate in vantaggio all’11 con Arosio che da fuori area servita da Coda ha scosso il sacco piemontese. Chiusa la prima parte in vantaggio, quando tutti si aspettavano che le bianconere continuassero a macinare gioco, sono incredibilmente calate permettendo così alle ospiti di pareggiare e siglare la rete del successo. Al termine del match in casa del Real Meda nessuno ha voluto commentare la sconfitta, tanto meno le giocatrici consce di aver buttato al vento una grossa opportunità per uscire dall’impasse dei play out. E dire che contro l’Independiente Ivrea le brianzole nel girone di andata avevo fatto segnare il primo successo in campionato.