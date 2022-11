Calcio femminile, il Como Women ospite del Milan al Vismara di Milano

Il campionato di serie A femminile riparte, dopo tre settimane di stop (l’ultima gara giocata risale al 30 ottobre). Il Como Women, dopo aver disputato allo stadio Ferruccio di Seregno l’ultimo match contro il Sassuolo, pareggiato 2-2, al quale erano presenti oltre mille spettatori, in questo turno fa visita al Milan di Maurizio Ganz. Questa sfida chiuderà il girone d’andata del campionato: da una parte saranno in campo le rossonere in cerca del riscatto, dopo la sconfitta di Pomigliano, e dall’altra il Como, che cercherà di portare a casa un risultato positivo.

Serie A femminile: come le squadre arrivano al match

La squadra di Sebastian de la Fuente durante le tre settimane di sosta ha dovuto lavorare senza sette giocatrici impegnate in nazionale e sei calciatrici infortunate. Pur con queste assenze la settimana scorsa le lariane hanno disputato un’amichevole contro la capolista svizzera Servette, uscendo sconfitte per 2-0. Sulla sponda rossonera, invece, Ganz deve fare a meno di Guagni, della squalificata Grimshaw e della lungodegente Jonusaite. La partita di domenica 20 novembre, inoltre, sarà molto importante sotto il profilo della classifica, che al momento vede il Como ottavo con 5 punti e il Milan quinto con 12 punti, in un weekend in cui lo scontro tra Sassuolo e Pomigliano può incidere molto sugli equilibri della lotta salvezza.

Serie A femminile: la serenità del tecnico de la Fuente

Della sfida alle rossonere e del momento del Como Women ha parlato l’allenatore delle lariane, Sebastian de la Fuente: «La squadra arriva bene alla partita, abbiamo ancora alcune giocatrici infortunate, ma in queste tre settimane di pausa abbiamo lavorato molto». Poi uno sguardo sulle avversarie: «Andiamo a giocare contro una grande squadra, che non sta passando un buon momento di classifica, ma sappiamo che ha fatto degli investimenti e ha portato in serie A giocatrici di altissimo livello. Non dobbiamo pensare che giocheremo contro la squadra che ha perso col Pomigliano, al contrario prima di Pomigliano aveva vinto contro la Juventus e questo dimostra quanto sia una squadra forte. Noi andremo ad affrontarle come abbiamo fatto contro le big di questa stagione, cercando di esprimere sul campo la nostra idea di calcio». L’appuntamento per la gara del Vismara è dunque per domani, domenica 20 novembre, alle ore 14.30.