Calcio femminile di serie C, Real Meda: 8 nuovi acquisti e rinnovate ambizioni

Il Real Meda femminile, che partecipa al campionato di serie C, ha riconfermato per l’imminente stagione l’intero gruppo squadra che era riuscito a conservare la categoria con la vittoria ai playout sul Perugia. Un gruppo solido e unito che si è rinforzato con l’innesto di otto nuove giocatrici: Anita Coda (2000) attaccante, con trascorsi nella Roma in serie B; Eszter Toth (1999), centrocampista, di nazionalità statunitense, ma ungherese d’origine, proveniente dal Csu Bakersfield women’s soccer, Rosanna Aventado (2003), laterale destro, proveniente dal Parma in serie C e Claudia Roventi (2002), centrocampista un ritorno tra le “pantere” dopo essere stata per alcuni anni al Como in serie B e C, sempre dal Como Women, Aurora Bacullo (2004) attaccante; Margherita Contini (2004) attaccante e Alessia Gomez (2003) ,centrocampista.

Calcio femminile, Real Meda: fiducia nel gruppo

Hanno, invece, salutato la squadra, per motivi personali Alessia Gentile e Sofia Panetta. Il direttore generale, Gianni Zaninello, si è così espresso: “Era doveroso dare fiducia al gruppo che ha dimostrato grande lealtà e attaccamento a questo club, visto il divario di gap tecnico dimostrato nel finale di campionato in cui abbiamo affrontato le squadre che per tutta la stagione avevamo avuto a fianco nella parte bassa della classifica. Con gli ultimi otto innesti di questa campagna abbiamo cercato di rafforzare tutti i reparti anche con giovani promettenti e di esperienza per poter essere il più possibile competitivi in campionato. A completare quest’ampia rosa composta di 26 elementi manca ancora una giovane per la difesa. Spero di essere riuscito di portare al Real Meda delle giovani in grado di dare un valore aggiunto alla squadra e che tutte assieme possano costituire un gruppo forte tanto da essere temute dalle avversarie. Ma sarà il campo a sentenziare se il nostro lavoro è stato positivo”.

Real Meda: Cappello nuovo allenatore

La Real Meda women inizierà la preparazione allo stadio “Città di Meda” il 19 agosto alle 16.30, giusto un mese prima dell’avvio del campionato. Nuovo allenatore sarà Tiziano Cappello, che già era vicino al sodalizio. Soddisfatta delle ultime operazioni la presidente Pamela Campisani: “Sono molto contenta del lavoro sin qui svolto dal nostro direttore generale. Abbiamo scelto di avere una rosa ampia per non incappare nelle difficoltà della scorsa stagione, potenziando tutti i reparti. Il post Covid aveva fatto saltare tanti parametri che ci hanno condizionato. Avere una rosa variegata ci permetterà di essere il più possibile competitivi e di poter navigare nei quartieri alti della classifica”.