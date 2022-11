Calcio, esordio vincente per Buglio: il Seregno piega lo Sporting Franciacorta

Esordio vincente per Francesco Buglio sulla panchina del Seregno. Al Ferruccio, nel decimo turno del girone B del campionato di serie D, gli azzurri lunedì 7 novembre hanno piegato 2-1 lo Sporting Franciacorta. La gara ha subito registrato un netto predominio dei padroni di casa, che nella frazione iniziale hanno sfiorato a ripetizione la marcatura, in particolare con Francesco Felleca e Modou Diop, senza tuttavia riuscire a sbloccare la situazione. A ridosso dell’intervallo, per la precisione al 42’, si è registrata la prima svolta importante della contesa, con Francesco Felleca che ha costretto al fallo da ultimo uomo Francesco Bini, che così è finito anzitempo sotto la doccia.

Seregno calcio: decisiva la ripresa

Al ritorno sul terreno di gioco dopo il riposo, i brianzoli hanno rotto il ghiaccio al 6’ con Filippo Calabrò, che è andato a bersaglio sugli sviluppi di un corner battuto da Matteo Iurato. Qui, inaspettatamente, la gara ha cambiato volto, con i seregnesi che hanno quasi staccato la spina e gli ospiti che invece, nonostante l’inferiorità numerica, hanno cominciato a spingere. Al 26’ il match si è interrotto per un infortunio muscolare all’arbitro Valerio Bocchini di Roma 1, che soltanto dopo una decina di minuti di pausa, con il cronometro bloccato, è stato in grado di tornare in campo. Appena 2’ più tardi, un errore in uscita di Matteo Piccinni ha innescato la veloce ripartenza dei locali, finalizzata in gol da Modou Diop. I bresciani non si sono comunque arresti ed al 33’ hanno accorciato con un colpo di testa di Andrea Bertazzoli. Nel finale la difesa azzurra ha ballato e soltanto al 43’, quando anche Luca Bertoni ha rimediato un’espulsione per un fallo da tergo su Francesco Felleca, i tifosi di casa hanno potuto sospirare di sollievo.

Seregno calcio: il prossimo turno a Casatenovo

Il successo ha consentito al Seregno di ridurre il gap dalla capolista Lumezzane, che ora è di sette punti. Domenica 13 novembre, alle 14.30, Cristiano Bigolin e compagni saranno di scena a Casatenovo contro la Casatese.

Seregno calcio: il tabellino del match

Seregno-Sporting Franciacorta 2-1

Marcatori: 6’ s.t. Calabrò (Se), 28’ Diop (S), 33’ An. Bertazzoli (Sp).

Seregno: De Bono; Rusconi, Priola, Bigolin, Calabrò (25’ s.t. Zangrillo); Pignat, Iurato (20’ s.t. Pozzoli); Lugnan, Felleca (45’ s.t. Santonocito), Henin; Diop (45’ s.t. Mballo). A disp.: Sala, Staffa, Izzi, Bartolotta e Basilico. All.: Buglio.

Sporting Franciacorta: Rovelli; Piccinni, Bini, Riva; Moraschi, Bruccini, Scaglia, Ruffini, Bertoni; An. Bertazzoli (47’ s.t. Cappelluzzo), Invernizzi (11’ s.t. Scarsi, 33’ s.t. Orlandi). A disp.: Plechero, Berna, Marella, Archetti, Barbisoni e Cuel. All.: Sgrò.

Arbitro: Bocchini di Roma 1.

Note: ammoniti Iurato (Se), Bigolin (Se) e Moraschi (Sp) per gioco falloso, Mballo (Se) per comportamento non regolamentare; espulsi Bini (Sp) al 42’ p.t. per fallo da ultimo uomo su Felleca e Bertoni (Sp) al 43’ s.t. per fallo da tergo su Felleca. Calci d’angolo: 6-4 per lo Sporting Franciacorta. Recuperi: 0’ p.t., 5’ s.t.