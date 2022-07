Calcio: esordio agli Europei per la nazionale guidata dall’ex Fiammamonza Bertolini

Inizia l’avventura della nazionale di calcio femminile agli Europei: alle 21 di domenica 10 luglio l’esordio di fuoco ai campionati contro la Francia, terza nel ranking internazionale, mentre l’Italia è 14esima. A guidare le azzurre c’è ancora Milena Bertolini, l’ex difensore centrale del Fiammamonza nelle stagioni dal 1994 al 1996 con il leggendario allenatore Fabrizio Levati. La sua Italia esordisce agli Europei d’Inghilterra al New York stadium di Rotherham.

Milena Bertolini e la nazionale: “Servono coraggio e sacrificio”

“Affrontiamo partita dopo partita, quindi per ora siamo concentrati sulla Francia. Ma sappiamo che per passare il turno dovremo battere anche gli altri avversari. Il nostro obiettivo è quello di superare il girone” ha detto a Uefa.com nei giorni scorsi l’allenatrice Milena Bertolini che nel 2017 ha preso il posto di Antonio Cabrini, ottenendo la qualificazione attesa da 20 anni ai Mondiali di Francia 2019: la sua nazionale ha poi passato il girone e ha perso ai quarti di finale contro i Paesi Bassi, squadra che ha poi disputato la finale con gli Stati uniti (Usa vincitrice). “Servono coraggio e sacrificio- ha aggiunto -. Dobbiamo essere unite e giocare bene tatticamente, per sopperire alle differenze fisiche e tecniche contro una grande Nazionale come la Francia”.

Milena Bertolini

Milena Bertolini e gli anni al Fiammamonza

Nata a Correggio nel 1966, Milena Bertolini, ha giocato a Monza per due anni: arrivata da Agliana, nell’estate del 1994 passa alla squadra di Fabrizio Levati, che ha guidato la formazione per un quarto di secolo a partire dal 1970, trascinando le ragazze in Serie A a partire dal 1979. A Monza Bertolini segna un gol e fa parte della squadra che ottiene un quarto e un sesto posto in classifica.