Calcio, Eccellenza: vince ancora la Casati Arcore, primo punto per Base 96

Luci della ribalta accese sulle squadre brianzole: nella quinta giornata dell’Eccellenza hanno brindato al successo Ardor Lazzate e Casati Arcore, quindi Meda, Base 96 Seveso, Lentatese e Fucina Muggiò per i pareggi. Unica stonatura quella della Leon Vimercate che si è fatta sorprendere dalla volenterosa Cisanese.

Calcio, Eccellenza: ottavi di Coppa Italia per Meda e Fucina Muggiò

Inoltre questa settimana Meda e Fucina potranno avranno l’opportunità di riconfermarsi anche in Coppa Italia. Mercoledì sono in programma gli ottavi di finali il Meda nell’ospitare allo stadio “Mino Favini” il Sedriano, la Fucina la Solbiatese sul campo comunale Gianni Brera di Pero. Entrambe le partite avranno inizio alle 20,30 e il regolamento della Coppa prevede che in caso di parità si passerà direttamente ai calci di rigore per promuovere una squadra ai quarti di finale.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

È finito in parità il match tra il Meda e il Mariano presentatosi al “Mino Favini” da capolista forte delle quattro vittorie ottenute in altrettante partite. Le due squadre si sono equivalse: nel primo tempo il Meda si è reso più volte pericoloso soprattutto con Crea che ha colpito anche un palo ma nella ripresa il Mariano é cresciuto e all’81’ ha sbloccato il risultato con Fumagalli. La partita caratterizzata dal nervosismo in campo (dieci i calciatori ammoniti e uno espulso) è diventata ancor più vivace ma il Meda non si è arreso e in pieno recupero ha conquistato un calcio di rigore che l’attaccante Samuele Calmi ha trasformato.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

All’Ardor Lazzate è bastato un goal di Fogal per balzare in vetta alla classifica approfittando del pareggio del Mariano. Dopo i dieci goal realizzati nelle ultime due partite, l’Ardor di mister Fedele ha sconfitto il Robbio grazie alla prodezza del centrocampista Fogal in campo da sette minuti al posto di Rendina.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

A Legnano la Lentatese è passata in vantaggio al 25’ con Buzzetti che ha segnato sul filo del fuori gioco ma poi ha rallentato l’intensità del gioco pur avendo di fronte una squadra timida e con poche idee. La partita avara di emozioni si è accesa solo nel finale. All’81’ al Legnano sbaglia un rigore con Marrulli parato dal portiere Menegon. Palla in corner per il Legnano e Caluschi, attaccante ventenne ex Pro Patria, raccoglie il cross dalla bandierina e segna il goal del pareggio. I lilla rimangono anche in dieci per l’espulsione di De Gennaro costretto a compiere fallo da ultimo uomo su un passaggio velenoso di un compagno ma alla fine il risultato non cambia.

Calcio, Eccellenza Girone A: Base 96 Seveso

Primo punticino per la Base 96 Seveso che allo stadio “Gaetano Scirea” ha bloccato una formazione diretta concorrente nella lotta per la salvezza. Troppa imprecisione e frenesia nell’ ultimo passaggio ha caratterizzato la prestazione da entrambe le parti in un match giocato soprattutto in mezzo al campo e nel quale le difese hanno avuto quasi sempre la meglio sui rispettivi attacchi. Per la Base 96 il pareggio assume un particolare significato specie dopo l’avvicendamento in panchina dove al posto dell’esonerato Alessandro Giallonardo è stato assunto Paolo Crucitti.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

Classifica. Ardor Lazzate, Solbiatese, Mariano Calcio 13 punti; Sestese, Saronno, Vergiatese 9; Pavia, Caronnese, Lentatese 8; Rhodense, Sedriano 7; Ispra, Meda 6; Casteggio, Cinisello 4; Base 96 Seveso, Legnano 1; Robbio Libertas 0 punti.

Prossimo turno. Domenica 13 ottobre ore 15,30: Ardor Lazzate – Vergiatese; Base 96 Seveso – Meda; Lentatese – Sedriano.

Calcio, Eccellenza Girone B: Casati Arcore

Prestigiosa vittoria della Casati Arcore che ha sconfitto una formazione reduce dalla vittoria nel derby con l’Altabrianza Tavernerio. Già nel primo tempo la squadra di mister Nava ha esercitato un costante predominio senza rendersi particolarmente pericolosa. Nella ripresa le parti si sono invertite con i biancorossi comaschi che hanno provato a fare la partita ma si sono trovati di fronte una difesa arcigna, capace da annullare qualsiasi iniziativa. Ma proprio negli ultimi minuti la Casati Arcore ha trovato le energie per far capitolare la difesa dei comaschi: all’88’ Mazzucca è stato il più rapido a sfruttare un colpo di testa di Rotta per sbloccare il risultato quindi con l’Arcellasco riversato in avanti alla disperata ricerca del pareggio in contropiede ha raddoppiato con Simone Prezioso.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

Partita ad alta tensione tra Codogno e Fucina di Muggiò. Nel primo tempo sulla spinta della miglior organizzazione di gioco, il Codogno è riuscito a violare la porta presidiata da Lupu con Braidich. Alla mezz’ora del secondo tempo la Fucina di mister Venantini ha riequilibrato il punteggio con un preciso diagonale di Duguet. Ma nel finale i presunti insulti razziali rivolti a un giocatore del Codogno hanno fatto esplodere la tensione in campo e scatenato un autentico parapiglia attutito parzialmente dai provvedimenti del direttore di gara che pur in momenti disgiunti ha spedito anzitempo negli spogliatoi tre calciatori, due della Fucina e uno del Codogno.

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

Sul piano sportivo assume contorni clamorosi invece la sconfitta della Leon Vimercate che a Cisano Bergamasco dopo aver sbloccato, il punteggio con Comelli all’11° ed aver dato l’impressione di poter disporre dell’avversario, è stata rimontata da una squadra capace di gettare il cuore oltre l’ostacolo. Già verso la fine del primo tempo la Cisanese con Sottocornola è riuscita a pareggiare. L’uscita dagli spogliatoi dopo il tè caldo ha riportato in campo due squadre completamente differenti, con la Cisanese ridisegnata da mister Bertarelli capace di affrontare ogni situazione e di sfruttare gli errori degli avversari. Le reti di Lizzola al 66’ (assist di Gini) e di Colleoni che all’80’ su passaggio di Sare s’invola verso la porta presidiata da Bassi per il 3-1 lo certificano in maniera lampante. La Leon solo sulla sirena rendono meno pesante la sconfitta per 3 – 2 con Andrea Brambilla.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

Classifica. Mapello 12 punti; R.C.Codogno, Fc Milanese 10; Tribiano 9; Fucina Muggiò, Tritium, Accademia Calvairate 8; Trevigliese, Lemine Almenno, Colognese 7; Leon Vimercate, Casati Arcore, Ponte San Pietro, Altabrianza Tavernerio 6; Luciano Manara 5; Olginatese, Arcellasco Città di Erba, Cisanese 4 punti.

Prossimo turno. Domenica 13 ottobre ore 15,30: Fucina – Cisanse; Accademia Calvairate – Casati Arcore; Leon Vimercate – Trevigliese.