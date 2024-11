Calcio, Eccellenza: sorridono Casati Arcore, Ardor Lazzate e Meda

Altro turno di campionato di Eccellenza da archiviare al più presto per le squadre brianzole con le eccezioni di Casati Arcore che ha costretto il Ponte San Pietro a spartire la posta in palio sul proprio terreno nel giorno in cui ha festeggiato Adriano Ferreira Pinto per 700 presenze in carriera, quindi del Meda per aver superato il Legnano (società tuttora in crisi nonostante il cambiamento nella proprietà) e dell’Ardor Lazzate vittorioso sul Casteggio. Nel Girone B il Mapello vincendo in rimonta sul campo dell’Olginatese ha conservato il rassicurante vantaggio di cinque punti sul Tribiano, secondo in classifica, ma a destare scalpore sono state le sconfitte di Leon Vimercate e Fucina.

Calcio, Eccellenza girone A: Ardor Lazzate

Vittoria di misura (1-0) ma di fondamentale importanza per l’Ardor Lazzate che si insedia al quarto posto in classifica grazie all’ottava rete stagionale di Francesco Giangaspero: l’attaccante sblocca il risultato al 21’ del primo tempo su passaggio di Mohamed M’Zoughi. La squadra di mister Fedele ha poi cercato il raddoppio ma sulla sua strada ha trovato il portiere Marco Murriero in vena di prodezze. Ultimo brivido a una manciata di minuti dal fischio finale: il Casteggio trova il pareggio con Bertocchi ma il goal viene annullato per fallo dello stesso calciatore su Caffi.

Calcio, Eccellenza girone A: Meda

Vince di misura (1-0) anche il Meda che sconfigge in trasferta il Legnano sul campo di Via della Pace in un match che ha regalato poche emozioni. La squadra di mister Giovanni Cairoli sfrutta al meglio il suo potenziale tecnico e sblocca il risultato al sesto minuto della ripresa con Ambrosini che su calcio d’angolo battuto da Di Giuliomaria di testa batte il portiere Chiodi. La partita sale di tono e nonostante il Meda rimanga in campo con dieci calciatori dal 21’ a seguito dell’espulsione di Annoni (doppio giallo), il Legnano non riesce a prendere in mano il controllo della partita anzi sono i bianconeri a sfiorare per volte il bersaglio.

Calcio Eccellenza Meda Ambrosini Cesare

Calcio, Eccellenza girone A: Lentatese

Il Saronno centra il secondo successo consecutivo battendo la Lentatese per 3-1. Dopo una fase di studio il lampo che accende la gara arriva al 12’, quando Bello, su calcio d’angolo di Pedrocchi, insacca di testa il vantaggio. Gli amaretti sfruttano il momento favorevole trovando dopo sei minuti il raddoppio, questa volta con una conclusione rasoterra di Locati. Il proseguo della prima frazione è un monologo della squadra di mister Roncari, senza però trovare il terzo gol. Nel secondo tempo l’andamento della partita non cambia e dopo appena tre minuti Pedrocchi (attaccante con trascorsi nel Seregno) cala il tris completando un’azione in velocità iniziata da Vaglio. Gli ospiti non riescono a scuotersi e il tempo scorre veloce con il Saronno che gestisce il vantaggio. A pochi minuti dal termine della partita arriva il gol del 3-1 che rende meno amara la sconfitta della Lentatese di mister Fossati: Arienti sugli sviluppi di un calcio d’angolo centra il bersaglio.

Calcio, Eccellenza girone A: Base 96 Seveso

Al Comunale di Caronno Pertusella il Base 96 di mister Paolo Crucitti incassa l’ottava sconfitta stagionale al termine di una partita in cui ha lottato con coraggio per invertire il trend negativo riuscendo a sbloccare anche il risultato nella prima frazione della partita. E’ accaduto al quarto d’ora di gioco con Cappanera, che su cross dalla sinistra, sfrutta un’ingenuità della retroguardia della Caronnese per battere il portiere Vergani. La Caronnese, dopo azioni alterne, riesce a pareggiare al 40’ con Zibert che sfrutta un calcio d’angolo battuto da Corno. Nella ripresa entrambe le contendenti non riescono a finalizzano alcune opportunità fino al 39’ quando arriva il goal della Caronnese: tocca a Malvestio con gran tempismo approfittare di un tiro di Doumbia per gonfiare la rete presidiata da Iuliano con un preciso colpo di testa. È il 2-1 che chiude il match e permette ai ragazzi di mister Ferri di incamerare l’intero bottino.

Calcio, Eccellenza girone A: classifica e prossimo turno

La classifica. Solbiatese 28 punti; Pavia, Mariano Calcio 21; Ardor Lazzate, Rhodense 20; Caronnese 19; FBC Saronno 15; Meda 14; Cinisello, Lentatese, Vergiatese 12; Casteggio, Ispra, Sedriano 11; Sestese 10; Legnano 6: Robbio Libertas, Base 96 Seveso 4 punti.

Prossimo turno. Domenica 10 novembre ore 14,30: Base 96 Seveso – Rhodense; Lentatese – Robbio; Meda – Sedriano; Pavia – Ardor Lazzate.

Calcio, Eccellenza girone B: Casati Arcore

È stato un pareggio agrodolce (1-1) quello raccolto dalla Casati Arcore in trasferta contro il quotato Ponte San Pietro. I ragazzi di mister Claudio Nava allo stadio Matteo Legler al 41’ del primo tempo sbloccano il punteggio con una conclusione di Mattia Riu (centrocampista classe 2003). Pareggio dei blues bergamaschi nel finale, all’88’ azione di Ghisalberti che entra in area e viene trattenuto, per l’arbitro è calcio di rigore. Sul dischetto di presenta Adriano Ferreira Pinto, il capitano classe 1979 (brasiliano con cittadinanza italiana già titolare in diversi club e dal 2006 al 2013 tesserato dall’Atalanta), non sbaglia il goal del pareggio, festeggiando in tal modo le 700 presenze in carriera e premiato, a inizio partita, dai suoi dirigenti.

«Devo fare davvero i complimenti alla squadra per come ha affrontato una corazzata come il Ponte San Pietro – commenta Davide Dattola direttore generale della Casati Arcore – primo tempo praticamente perfetto con l’azione del goal davvero di pregevole fattura. Secondo tempo decisamente meglio loro dove ci hanno costretto ad abbassare il baricentro e abbiamo fatto più fatica ad essere pericolosi. L’unico rammarico è aver preso goal a due minuti dalla fine partita su rigore. Però il pareggio è giusto e squadra che mi è piaciuta sotto tutti i punti di vista».

Calcio, Eccellenza girone B: Leon Vimercate

Disco rosso al comunale Livio Pisati di Tribiano per il Leon Vimercate sconfitto da una squadra che conferma di possedere una solida intelaiatura come era avvenuto nel precedente turno grazie al pareggio conquistato in casa della capolista Mapello. La squadra di mister Inacio Joelson però approccia meglio la partita e nei primi quindici minuti mette a segno una doppietta con Vassallo. La reazione del Tribiano è immediata: la squadra di mister Marco Sesto va in rete con Paparella al 15’ e al 29’ pareggia con il quinto goal stagionale di Fondrini. La partita si accende (anche in campo: alla fine saranno otto i calciatori ammoniti) e il Tribiano al 39’ va a segno per la terza volta con Agello. Nella ripresa, nonostante i diversi capovolgimenti di fronte, il risultato non cambia e solo allo scadere Coita timbra il goal che certifica il successo del Tribiano per 4 reti a 2.

Calcio, Eccellenza girone B: Fucina Muggiò

Al Comunale di San Donato Milanese a festeggiare per la quinta vittoria stagionale è il Club Milanese di mister Luciano Gentiloni che con i goal di Checchi al 38’ del primo tempo (per l’attaccante classe 1995 è l’undicesimo centro stagionale) e di Cuoco al 5’ della ripresa blocca la marcia della Fucina Muggiò. La squadra di mister Davide Venantini nel secondo tempo, riapre il risultato con Picci che al 21’ trasforma un calcio di rigore ma non riesce a risalire la corrente perdendo il match per 2 – 1.

Calcio, Eccellenza girone B: classifica e prossimo turno

La classifica. Mapello 25 punti; Tribiano 20; Tritium, Ponte San Pietro, Fc Milanese 17; Leon Vimercate, Fucina Muggiò 16; Accademia Calvairate, Real Codogno 15; Cisanese 14; Lemine Almenno, Luciano Manara, Arcellasco Città di Erba 12; Trevigliese, Altabrianza Tavernerio 10; Colognese 9; Casati Arcore 7; Olginatese 5 punti.

Prossimo turno. Domenica 10 novembre ore 14,30: Casati Arcore – R.Codogno; Fucina Muggiò – Tribiano; Leon Vimercate – Olginatese.