Calcio, Eccellenza: solo tre punti per le brianzole

Dodicesimo turno di campionato di Eccellenza da archiviare senza rimpianti per le squadre brianzole che hanno raccolto soltanto tre punti. Nel Girone A, l’Ardor Lazzate ha pareggiato con la Sestese Calcio mentre Base 96 Seveso, Lentatese e Meda sono rientrati in sede dalle trasferte a Saronno, Vergiate e Caronno Pertusella a mani vuote. Nel Girone B sono arrivati i pareggi di due squadre in lotta per accedere alla zona play off (Leon Vimercate e Fucina Muggiò); la Casati Arcore invece ha subito la nona sconfitta stagionale.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

Al “Gianni Brera” di Lazzate, Ardor e Sestese si sono accontentate a raccogliere un punto a testa al termine di una partita che ha evidenziato la mancanza di precisione sotto rete specie degli attaccanti. Il match infatti inizia con un paio di occasioni per la squadra di mister Fedele ma a festeggiare al nono minuto sono gli ospiti con un diagonale di Romano che sfrutta un errore della difesa dell’Ardor. I padroni di casa non si demoralizzano e riescono a pareggiare al 29’ con Benedetti su assist di Guanziroli. Agonismo, intensità e palle goal; nella ripresa non mancano gli ingredienti da entrambi le parti per provocare altri sussulti: se i giocatori dell’Ardor chiamano più volte in causa il portiere Ferrara, artefice di almeno un paio di parate decisive, gli ospiti non sono da meno e con Papasodaro non sfruttano l’occasione più ghiotta. Tra ribaltamenti di fronte il match entra nella fase finale in cui i ragazzi di mister Fedele spingono il piede sull’acceleratore ma devono far i conti con il muro alzato dalla difesa avversaria. Finale quindi 1 a 1.

Calcio, Eccellenza Girone A: Base 96 Seveso

Al “Colombo-Gianetti” il Saronno, dopo un primo tempo a tratti noioso, batte il Base 96 Seveso grazie al duecentesimo gol dell’attaccante Giacomo Mammetti (classe 1988) che al settimo minuto del secondo tempo devia di testa un calcio d’angolo battuto da Pedrocchi. La Base prova a reagire per riequilibrare il punteggio ma non riesce a inquadrare la porta del Saronno. Il match finisce con il risultato di 1-0 a favore dei padroni di casa nonostante alcuni errori e un po’ di sofferenza. Discorso differente per la Base 96 Seveso di mister Paolo Crucitti che, pur con una buona prestazione, subisce la nona sconfitta stagionale.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

Quinta sconfitta invece per la Lentatese battuta per 2 – 1 in casa della Vergiatese che alla prima percussione offensiva sblocca il punteggio con un calcio di rigore trasformato da Ballgjini concesso per un fallo su Giuricich. Il goal stappa una partita che viene giocata a viso aperto, ma anche con un certo agonismo, da entrambe le squadre. I primi a pagar dazio sono i padroni di casa che al 42’ perdono Sandrini per espulsione. L’inferiorità numerica costringe la Vergiatese a lasciare il pallino del gioco alla Lentatese che riesce a rendersi pericolosa in diverse occasioni Ma sono i ragazzi di mister Rovrena a raddoppiare che, a tre minuti dal fischio finale, con Pedron sfruttano un errore del portiere Barlocco. Nella tipica confusione del finale di partita c’è una doppia espulsione (Ballgjini – Vergiatese e Siano – Lentatese) e sull’ultimo pallone del match Diaferio batte Demalija.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

Disco rosso per il Meda che a Caronno Pertusella perde 3 – 0 per mano della Caronnese impegnata a inserirsi nella zona play off. La squadra di mister Ferri inizia a forte andatura il match e al decimo minuto sblocca il punteggio con Sorrentino che su assist di Corno trafigge l’incolpevole Aiello ma poi sulla spinta del vantaggio iniziale non riesce a trovare il goal del raddoppio. Nel secondo tempo l’inerzia della partita non cambia e al decimo minuto Doumbia crossa alla perfezione sulla testa di Becerri che, dopo la risposta di Aiello, con il secondo tentativo mette in porta la palla del 2-0. La Caronnese trova anche lo spunto finale al 24’: corner di Becerri sul secondo palo dove è appostato Colombo, l’attaccante appoggia al difensore che con una girata al volo trafigge Aiello.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

Classifica. Solbiatese 32 punti; Mariano Calcio 27; Rhodense 24; Pavia, Caronnese 23; Ardor Lazzate 22; FBC Saronno, Vergiatese 18; Meda 17; Ispra Calcio, Lentatese 15; Cinisello 13; Casteggio, Sedriano 12; Sestese Calcio 11; Legnano 7; Base 96 Seveso 5; Robbio Libertas 4 punti.

Prossimo turno, sabato 23 novembre ore 18: Meda – Rhodense. Domenica 24 novembre ore 14,30: Base 96 Seveso – Robbio Libertas; Lentatese – Ardor Lazzate.

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

Nel 12esimo turno di campionato caratterizzato da diverse sorprese una delle più eclatanti arriva dal Fogliodoni di Barzanò dove la Luciano Manara impone il pareggio al Leon Vimercate. Eppure la squadra di mister Joelson, pur faticando a trovare varchi nella munita retroguardia dei lecchesi, al 41’ sblocca il punteggio con Comelli che, a seguito di uno scambio con Brambilla, lascia partire un gran tiro che si insacca all’incrocio dei pali della porta presidiata da Valsecchi. Nella ripresa la Manara alza il baricentro alla ricerca del pareggio e dopo aver costruito diverse opportunità al 33’ fissa il risultato sull’1-1 su calcio di rigore concesso per un fallo di mano in area di Sala e trasformato da Bovis. Nel combattuto finale il punteggio non cambia.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

Pareggio per 1 a 1 anche della Fucina Muggiò che dopo aver rinnovata la fiducia a mister Domenico Anania, subentrato al dimissionario Davide Venantini, a Olginate è riuscita a recuperare il risultato nella fase extra-time ed a sfiorare addirittura il clamoroso colpaccio. I padroni di casa dopo una grande prestazione e, per certi frangenti, dominato anche la partita, alla mezz’ora del secondo tempo passano in vantaggio con Galbusera, abile a insaccare in mischia su calcio d’angolo. La Fucina non si arrende e non appena iniziato il recupero pareggia con Fabiani che centra la porta sguarnita a seguito di un contatto tra Fall e il portiere Tamma. La Fucina addirittura sfiora il raddoppio: sulla palla spizzata dall’attaccante Picci si lancia Colombo che conclude l’azione di poco alto sopra alla traversa.

Calcio, Eccellenza Girone B: Casati Arcore

Sfortunata trasferta al Centro sportivo di Cisanello della Casati Arcore al termine di un match vibrante che la Cisanese ha fatto suo con le reti di Fumagalli (41’ pt su calcio di rigore) e di Valli (14’ st). Al quarantesimo arriva l’episodio che cambia il match: lancio lungo per Sare che, pronto a colpire, viene atterrato dall’intervento di Portaro. Nessun dubbio per l’arbitro che indica il dischetto. Fallo da ultimo uomo ed espulsione diretta per il numero cinque del Casati Arcore. Dagli undici metri non sbaglia Fumagalli. Nella ripresa la Cisanese chiude i conti con Valli che spegne lo slancio della squadra di mister Nava che, sotto di un uomo e di un gol, faticava a trovare le contromisure per rimettere in piedi il risultato.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

La classifica. Mapello 29 punti; Club Milanese 23; Tribiano, Leon Vimercate, Fucina Muggiò 20; Rc Codogno, Ponte San Pietro 19; Tritium, Acc.Calvairate 18; Cisanese 17; Arcellasco Città di Erba, Lemine Almenno 15; Trevigliese, Luciano Manara, AltaBrianza Tavernerio 14; Colognese 9; Casati Arcore 7; Olginatese 6 punti.

Prossimo turno, domenica 24 novembre ore 14,30: Casati Arcore – Trevigliese; Fucina Muggiò – Luciano Manara; Leon Vimercate – Mapello.