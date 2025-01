Calcio, Eccellenza: nel girone A in vetta tre squadre in un punto

Ventesima giornata del campionato di Eccellenza all’insegna delle sorprese a partire dal Girone A con il Pavia fermato sul pari dal Legnano (1-1). I lilla non fanno sconti a nessuno e si dimostrano vivi, i biancoblu pavesi si accontentano del punto casalingo ma vengono raggiunti in vetta dal Mariano Calcio che vince in rimonta sull’Asd Base 96 Seveso (3-1). Tre squadre racchiuse in un punto in vetta, altrettante a “quota 40“ in zona playoff dove si è inserita l’Ardor Lazzate che ha stravinto la partitissima contro la Rhodense (3-0). Battute a vuoto impreviste quelle accusate dal Meda sconfitto in trasferta (2-1) dalla Sestese e della Lentatese superata (1-0) dal Cinisello. Nel Girone B il Mapello cade nel big match in casa contro il Codogno (1-2) e la Leon Vimercate bloccata sul pareggio dal Ponte San Pietro (3-3) viene raggiunta sul secondo posto dai lodigiani. Proprio quest’ultime due squadre si troveranno di fronte nel prossimo turno per decidere quale sarà l‘antagonista del Mapello. Nell’ennesimo derby brianzolo la Fucina Muggiò supera (2-0) il Casati Arcore.

Calcio, Eccellenza: le selezioni Under 19

Nel contempo proseguono le gare di selezione per giocatori Under 19 che si ritrovano giovedì 30 gennaio al Centro sportivo Gaetano Scirea di Cavenago Brianza contro la Pro Sesto. L’obiettivo dei tecnici è quello di selezionare i migliori prospetti lombardi che parteciperanno, il prossimo aprile, al Torneo delle Regioni che quest’anno si disputa in Sicilia. Tra i calciatori selezionati ci sono Emanuele Rapone (Ardor Lazzate), Alexander Leoni (Lentatese), Edoardo Colinati (Base 96 Seveso), Niccolò Fiorin (Ac. Leon), Andrea Bisicchia (Fucina Muggiò).

Calcio, Eccellenza girone A: Ardor Lazzate

Netta vittoria dell’Ardor Lazzate che allo stadio Brera supera la Rhodense al termine di una partita in equilibrio fino al 33’ quando Mzoughi, con un preciso colpo di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo, riesce a sbloccare il risultato. Nella ripresa la Rhodense, alla ricerca del pareggio, si è sbilanciata in avanti e questo ha permesso all’Ardor di trovare tanti spazi in campo aperto e di raddoppiare il vantaggio al 67’ con Rendina ed a mettere al sicuro la vittoria al 70’ con Fogal.

Calcio, Eccellenza girone A: Base Seveso

Il Base 96 Seveso è stato sconfitto dal Mariano Calcio ma la squadra di mister Crucitti ha costretto il team comasco nella giornata in cui ha raggiunto in vetta alla classifica il Pavia, a impegnarsi sino al triplice fischio finale per portare a casa il prezioso risultato. La Base infatti al 29’ con Adamo ha sbloccato il risultato ma a riequilibrarlo è intervento Alessandro Mancosu che al 33’ ha ribattuto in porta una corta respinta di Ragone mentre al 62’ con un tiro rasoterra a fil di palo, ha sigillato definitivamente il risultato. A rendere più solido il punteggio a tre minuti dal termine ci ha pensato Esposito ben assistito da Fumagalli.

Calcio, Eccellenza girone A: Lentatese

Imprevista sconfitta della Lentatese nello scontro diretto per la salvezza con il Cinisello. Nonostante un primo tempo ben giocato, la squadra di mister Fossati non è riuscita a sbloccare il punteggio; per contro, il Cinisello ben organizzato e attento in fase difensiva, dopo aver controllato tutte le iniziative dei padroni di casa, al decimo del secondo tempo con Simone Manta ha messo a segno il goal che ha deciso la partita e, soprattutto, portare a casa tre punti importanti in ottica salvezza.

Calcio, Eccellenza girone A: Meda

A Sesto Calende il Meda perde di misura e incassa l’ottava sconfitta. Dopo un parziale a reti inviolate, nella ripresa in sette minuti vengono messe a referto tre goal. I primi due sono dei padroni di casa: al 53’ Rossi finalizza al meglio una triangolazione con Lunghi, al 55’ prodezza di Pellini che raddoppia da 25 metri su calcio di punizione. La reazione del Meda è immediata a al 59’ la squadra di mister Cairoli riapre il match con una splendida conclusione di Schinetti. La partita sale di tono ma il Meda, nonostante gli ultimi disperati assalti, non riesce a pareggiare.

Calcio, Eccellenza girone A: classifica e prossimo turno

La classifica. Pavia, Mariano Calcio 45 punti; Solbiatese 44; Ardor Lazzate, Caronnese, Rhodense 40; FBC Saronno 34; Sedriano 24; Cinisello 23; Sestese, Meda 22; Casteggio, Vergiatese 21; Lentatese 20; Legnano 19; Ispra 18; Robbio Libertas 11; Base 96 Seveso 7 punti

Prossimo turno. Domenica 2 febbraio 2025. Ore 14,30: Meda – Lentatese; Saronno – Ardor Lazzate; Base 96 Seveso – Ispra.

Calcio, Eccellenza girone B: Leon Vimercate

Una gara ricca di emozioni nel centro sportivo di Vimercate dove si sono affrontate Leon e Ponte San Pietro. Gli ospiti sono passati in vantaggio al 18′ con Rossetti, ma hanno subito il pareggio dei padroni di casa dopo otto minuti con la rete di Pelle. Quasi allo scadere del primo tempo, Adriano Ferreira Pinto riporta avanti i suoi segnando dagli undici metri (settima goal nella stagione per l’inimitabile calciatore brasiliano nato a Quinta do Sol il 10 dicembre 1979). Nella ripresa le due squadre ripartono con la stessa determinazione e al 46′ la Leon pareggia con El Kadiri, ma dopo poco la squadra ospite, guidata da mister Marco Brambilla, si riporta avanti con Allegrini. La Leon guidata in panchina da mister Inacio Joelson non molla e al 95′ è Federico Pelle a realizzare la doppietta personale e a regalare un punto prezioso alla squadra.

Calcio, Eccellenza girone B: Fucina Muggiò

La Fucina Muggiò con in panchina il presidente e allenatore Luciano Pace battendo il Casati Arcore conquista l’ottava vittoria utile e si riavvicina alla zona play off. Le reti portano la firma dei bomber della squadra: Anton Giulio Picci (nono centro stagionale) e Gilles Duguet (settimo centro).

Calcio, Eccellenza girone B: Casati Arcore

Per il Casati Arcore, apprezzato per la sua generosità, la 16esima sconfitta lo conferma sull’ultimo gradino della classifica e con un distacco di otto punti dalla zona play out.

Calcio, Eccellenza girone B: classifica e prossimo turno

Classifica. Mapello 45 punti; Leon Vimercate, Real Codogno 34; Ponte San Pietro, Cisanese, Trevigliese, Arcellasco Città di Erba 31; Fucina Muggiò 30; Accademy Calvairate, AltaBrianza Tavernerio 28; Tribiano, Club Milanese 27; Lemine Almenno, Tritium 26; Colognese 24; Luciano Manara 16; Olginatese 15; Casati Arcore 8 punti.

Prossimo turno. Domenica 2 febbraio ore 14,30: Ponte San Pietro – Fucina Muggiò; Casati Arcore – Lemine Almenno; Real Codogno – Leon Vimercate.