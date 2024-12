Calcio, Eccellenza: Lentatese ko con la capolista, Leon e Ardor bene nella domenica dei gol

Nell’intensa domenica calcistica caratterizzata dalle prestazioni degli attaccanti (in 18 partite relative ai Gironi A e B hanno raccolto un bottino di 58 bersagli) le squadre al primo posto nei due gironi (nell’ordine Solbiatese e Mapello) sono state tra le più attive anche nel consolidare le loro posizioni. La Solbiatese (3-0) ha superato la Lentatese; nel Girone B il Mapello ha festeggiato il ritorno alla vittoria rifilando quattro gol alla Fucina Muggiò. In quest’ultimo girone, è proseguito l’ottimo momento della Leon Vimercate che ha superato (3-2) la Tritium; disco rosso per la Casati Arcore sconfitta dalla Colognese nello scontro diretto (1-0) per la salvezza.

Nel Girone A, infine, l’Ardor Lazzate ha battuto (2-0) il Mariano Calcio rilanciandosi nella lotta per i playoff; il Base 96 Seveso ha preso un brodino con un pareggio a Vergiate mentre il Meda è caduto (3-1) sul campo del Saronno.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate

Ardor Lazzate blocca la marcia della matricola Mariano Calcio e propone la sua candidatura per inserissi in zona playoff. La squadra di mister Fedele ha iniziato bene il match sbloccando il risultato al 12’ con Fogal che, vinta una serie di rimpalli, ha battuto con un tiro secco il portiere Stropeni. I comaschi hanno reagito subito con un’incursione di Fumagalli ma l’Ardor su un ribaltamento di fronte ha siglato il raddoppio con Giangaspero. Nel secondo tempo il risultato non è cambiato e la difesa dell’Ardor ha bloccato tutte le iniziative degli ospiti.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

Continua la crisi del Meda: allo stadio Colombo Gianetti di Saronno il risultato si sblocca dopo un quarto d’ora dal fischio d’inizio con il bomber Locati che dribbla anche il portiere Aiello e insacca, a porta sguarnita, il goal dell’1-0. Il Meda prova a reagire prima con Bruschi che al 33′ non riesce ad inquadrare la porta e poi con la conclusione di Miccoli allo scadere del primo tempo sulla quale, però, salva con un grande intervento Todesco. Nella ripresa è ancora una volta il Saronno a partire fortissimo trovando il raddoppio a pochi secondi dal via con una clamorosa autorete di Orsi che insacca nella propria porta. Le speranze dei bianconeri per recuperare il risultato si riaccendono nel finale quando, al minuto ottantatre, il direttore di gara concede un calcio di rigore per un netto fallo di Cabezas, e Calmi dal dischetto non sbaglia. La partita però si chiude definitivamente al 90′ con la rete del 3-1 firmata da Vaglio che recupera il pallone su un’incertezza della difesa avversaria e, da fuori area, centra la porta presidiata dal Aiello. Il Meda è costretto a tornare a casa dopo aver subito la terza, consecutiva, sconfitta.

Calcio, Eccellenza Girone A: Lentatese

Disco rosso anche per la Lentatese che a Solbiate Arno è stata sconfitta (3-1) dalla capolista Solbiatese per cui è scivolata in zona playout. Nel primo tempo le squadre si sono praticamente equivalse ma nel secondo tempo la Solbiatese, trascinata da Scapinello al 12’ ha sbloccato il punteggio e al 24’ ha firmato anche il goal del raddoppio su cross di Riceputi. Al quarto minuto di recupero Barlocco, portiere della Lentatese, ha respinto in tiro di Manfrè ma sulla ribattuta Mondoni è stato il più veloce a timbrare il terzo, definitivo, goal. “Purtroppo siamo un po’ seccati nel portare a casa buone prestazioni senza ottenere punti. – ha commentato l’allenatore Fossati – Abbiamo affrontato una squadra che probabilmente vincerà il campionato; quindi, sono orgoglioso della prestazione dei miei ragazzi. D’ora in avanti però il nostro campito sarà quello di affrontare con la massima determinazione tutti gli ostacoli”.

Calcio, Eccellenza Girone A: Base 96 Seveso

Il Base 96 Seveso è tornata da Vergiate con un prezioso pareggio certificato dalla positiva prestazione di tutta la squadra capace di contenere le iniziative di una formazione insediatasi a centro classifica. I ragazzi di Crucitti hanno lottato su ogni pallone dando vita ad una partita molto equilibrata nonostante la classifica dica il contrario Nel secondo tempo i padroni di casa hanno aumentato la pressione ma non sono riusciti a impensierire più di tanto il reparto difensivo sevesino. Alla fine la Vergiatese è stata costretta a subire il primo risultato di parità nella stagione.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

La classifica: Solbiatese 36 punti; Rhodense 30, Mariano Calcio 30; Pavia, Caronnese 29; Ardor Lazzate 28; FBC Saronno 24; Vergiatese 19; Meda 17; Ispra, Casteggio, Lentatese, Sedriano 15; Cinisello 14; Sestese 12; Robbio Libertas 8; Legnano 7; Base 96 Seveso 6 punti.

Prossimo turno. Sabato 7 dicembre. Ore 15: Meda – Robbio Libertas. Domenica 8 dicembre ore 14.30: Base 96 Seveso – Ardor Lazzate; Lentatese – Casteggio.

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

La Leon Vimercate dopo aver fermato la marcia della capolista ha raggiunto il secondo posto in classifica battendo (risultato 3-2) la Tritium di Trezzo sull’Adda, al termine di una sfida che ha riservato emozioni sino al fischio finale. La squadra diretta da mister Joelson, nei primi dieci minuti, grazie ai due goal siglati al 5’ da Federico Pelle e al 10’ da Andrea Vassallo ha indirizzato il match. Ciononostante i calciatori della Tritium non si sono demoralizzati, anzi piano, piano hanno risalito la corrente e alla mezz’ora hanno centrato il bersaglio con Carlos Antonio Salom (classe 1987). Nel secondo tempo, la squadra di Joelson, per evitare rischi, ha segnato la terza rete al 60’ con Filippo Ferrara. Pratica chiusa? Non per la Tritium che aumentando i ritmi di gioco al 65’ con l’attaccante Salom ha riaperto il risultato costringendo i ragazzi di Joelson a rimboccarsi le maniche per portare a casa l’ottava vittoria.

Calcio, Eccellenza Girone B: Casati Arcore

Alla Colognese è bastato un penalty trasformato da Gullit Asante Okyere per avere la meglio sul Casati Arcore. Allo stadio Facchetti di Cologno al Serie, l’undici di Arcore, pur giocando con grande attenzione e mettendo in campo cuore e anima, non è riuscito a interrompere la serie negativa di risultati. Il goal decisivo messo a segno al 55’ dalla Colognese di mister Baretti con Okyere ha aiutato i bergamaschi a difendersi con ordine ed a portare a casa il risultato.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

Serviva una riposta al Mapello dopo il tonfo alla Leon Arena di Vimercate, per riprendere la corsa verso la promozione in serie D e la reazione è arrivata, forte e chiara, con un sonoro 4-0 ottenuto sulla malcapitata Fucina di mister Anania. La capolista è partita a ritmi elevati: al 21’ ha sbloccato il punteggio con Simone Signori, al 34’ ha raddoppiato il vantaggio con Matteo Pellegrini e al 44’ ha messo in cassaforte il risultato con il goal di Luca Confalonieri. Un primo tempo perfetto condito da tre goal, ha messo in discesa la strada dei gialloblù che nella ripresa hanno gestito il vantaggio e segnato il quarto goal con lo scatenato Confalonieri al suo undicesimo bersaglio in questa stagione.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

La classifica. Mapello 32 punti; Leon Vimercate 26; Club Milanese 25; Tribiano, Real Codogno 23; Acc.Calvairate 22; Fucina Muggiò, Cisanese, Lemine Almenno 21; Ponte San Pietro 20; Tritium, Trevigliese, Arcellasco Città di Erba 18; AltaBrianza Tavernerio 16; Luciano Manara 15; Colognese 13; Casati Arcore 7; Olginatese 6 punti.

Prossimo turno. Domenica 8 dicembre ore 14.30: Casati Arcore – Fc.Club Milanese; Fucina Muggiò – Leon Vimercate.