Calcio, Eccellenza: il Muggiò torna alla vittoria

Il turno infrasettimanale per le squadre brianzole del monzese impegnate nel campionato di Eccellenza si è chiuso con due vittorie e altrettante sconfitte.

Calcio, Eccellenza: bene Leon Monza

L’anticipo della diciasettesima e ultima giornata di andata, nel girone B, ha visto il Leon Monza vincere alla grande (1-4) allo stadio Quarenghi di San Pellegrino Terme. Per gli arancioneri i goal portano la firma del solito Bonseri (doppietta) bomber dei “leoni” a quota 13, Lillo e Giangaspero. Per il Leon Monza è il secondo successo consecutivo nella marcia di avvicinamento ai quartieri alti della classifica. La partita in terra orobica ha visto i brianzoli controllare a dovere i padroni di casa e colpire al momento giusto, tanto da poter controllare agevolmente l’avversario che è risultato alquanto ostico e molto agonistico.

“Abbiamo disputato una buona partita – ha commentato mister Paolo Quartucci – e senza strafare siamo andati agevolmente a rete anche per merito dell’organizzazione di gioco, l’ottimo terreno di gioco ha facilitato le nostre manovre”.

Calcio, Eccellenza: Muggiò dopo cinque ko

Nel girone A, è tornato alla vittoria, dopo cinque sconfitte consecutive il Muggiò che con una rete di Personé al 35’ del pt è riuscito ad avere ragione del mai domo Binasco. I gialloblu hanno anche fallito un calcio di rigore con Personè al 15’ st. per un fallo sullo stesso lanciato a rete.

“Il match si è chiuso con un goal di scarto ma avremmo potuto segnarne almeno dieci – ha detto un contento Francesco Natobuono – perché ci siamo affacciati nell’area avversaria almeno una ventina di volte. Finalmente abbiamo riassaporato i tre punti. Per le ultime due gare avevo pronosticato sei punti ne sono arrivati solo quattro, l’importante però era sbloccarci, e adesso dobbiamo continuare su questa strada”.

Calcio, Eccellenza: Vis Nova Giussano battuto

Al palo sul campo amico dello Stefano Borgonovo è rimasto il Vis Nova battuto per 1-3 dall’Oltrepò, secondo della classe. A fare la differenza è stato il valore del centroavanti avversario Grasso, autore di una tripletta, che finora ha realizzato 14 reti. Per i verdenero in goal Sarr che sta lentamente riprendendo la via della rete, perché su di lui le “lucertole” fanno molto affidamento. Una sconfitta che per i brianzoli era pronosticabile, anche se la squadra imbottita delle secondo linee di giovani si è ben comportata.

Il ds Marino Fumagalli: “Abbiamo tenuto a riposo diversi titolari, come Adobati, Mancosu, Vincenzi e Catta, in vista della partita di domenica contro il Pontelambro per noi molto importante financo decisiva, nonostante ciò si sono viste cose accettabili”.

“Il punteggio è un po’ pesantino per quello che si è visto nei 90 minuti – ha spiegato l’allenatore Agostino Mastrolonardo – solo che siamo stati poco attenti. I goal incassati sono stati frutto di tre deviazioni. Nella prima parte di gara abbiamo creato parecchie occasioni ma non le abbiamo finalizzate a dovere. Spero che quello di buono offerto dai giocatori contro l’Oltrepò rimanga in testa ai miei giocatori e venga meglio applicato domenica”.

Calcio, Eccellenza: Ardor Lazzate stop

Battuto in casa anche l’Ardor Lazzate superato per 1-2 dal Magenta. “Uno stop che non ci voleva – ha detto il tecnico Ivan Stincone – avevamo preventivato sei punti per le ultime due partire ne abbiamo incamerati solo uno. Il nostro pt è stato un poco sotto tono, molto meglio la ripresa dove abbiamo dimostrato le nostre qualità. Gli ospiti hanno giocato solo su ripartenze, francamente noi meritavamo di vincere perché siamo stati più bravi, invece, i tre punti sono andati al Magenta. E dire che all’inizio della ripresa eravamo riusciti a pareggiare con Fogal che di testa era abile a sfruttare una punizione di Corbetta, poi a due minuti dalla fine la beffa”.