Giornata intensa nei gironi A e B del Campionato di Eccellenza che si sta avvicinando verso la fase finale, ma con diverse situazioni tuttora ingarbugliate. I risultati delle gare disputate domenica tengono incertissima la corsa al vertice, in particolare del Girone A dove Caronnese e Pavia che hanno sconfitto con l’identico punteggio di 2-1 rispettivamente il Legnano e il Casteggio, sono salite in cima alla classifica staccando la Solbiatese che non è andata oltre il pari contro la Sestese ed è scivolata al terzo posto. A centro classifica spettacolare pareggio (2-2) nel derby brianzolo tra Ardor Lazzate e Lentatese grazie a una sequela di emozioni nei minuti finali mentre in coda hanno incassato un punto per muovere la classifica il Meda pareggiando per 1-1 con la Rhodense, e il Base 96 Seveso con lo 0-0 nello scontro diretto a Robbio.

Nel girone B la Leon Vimercate ha battuto (1-2) la capolista Mapello e consolidato il suo posto nei playoff ma portandosi a -5 dalla vetta a tre turni dal termine. Colpo salvezza per la Fucina Muggiò che a Barzanò ha superato (2-3) il Luciano Manara. Infine la Casati Calcio Arcore ha perso 3-1 con la Trevigliese.

Calcio, Eccellenza Girone A: Base 96 Seveso

Pareggio sullo zero a zero tra il Robbio e il Base 96 Seveso in uno scontro combattuto fino all’ultimo secondo di gioco. Al Comunale di Robbio i ragazzi di mister Simone Cazzaniga hanno disputato una buona gara ma ciò non è bastato per ottenere l’intera posta in palio e per continuare a sperare l’aggancio alla zona play out. La retrocessione diretta è a un passo per cui nelle restanti tre partite per il team sevesino sarà indispensabile conquistare il più alto numero di punti.

Calcio, Eccellenza Girone A: Ardor Lazzate-Lentatese

È finito in parità (2-2) un derby dalle mille emozioni e ricco di colpi di scena disputato allo stadio Gianni Brera tra Ardor Lazzate e Lentatese. Dopo un primo tempo equilibrato ma con poche occasioni degne di nota, la partita si è accesa nella ripresa e al 15’ l’Ardor ha sbloccato il punteggio con un calcio di rigore trasformato da Giangaspero. La Lentatese ha reagito immediatamente e dopo aver sciupato alcune opportunità, è pervenuta al pareggio con Diaferio che alla mezz’ora, approfittando di un rimpallo al limite dell’area, con un preciso diagonale ha superato il portiere De Toni siglando l’1-1. La Lentatese non si è fermata e ha continuato a premere fino a realizzare all’89’ il secondo goal con Siano, sugli sviluppi di un cacio d’angolo. Ma le emozioni non ancora finite. Infatti nell’ultimo minuto di recupero Emanuele Rapone si è liberato di tre avversari e con un tiro a giro, finito sotto l’incrocio dei pali, ha firmato il 2-2 finale, risultato che lascia rimpianti sicuramente di maggior entità per la Lentatese che ha sfiorato il colpaccio.

Calcio, Eccellenza Girone A: Meda

Un Meda ben organizzato e soprattutto apparso più combattivo rispetto ad alcune recenti uscite, ha rallentato la corsa della ambiziosa Rhodense e con una rete, ottenuta quasi allo scadere dall’attaccante Simone Crea, ha conquistato un pareggio utilissimo nella corsa salvezza. Il finale di campionato si annuncia incandescente per il Meda che, come ha più volte confermato il presidente Cairoli, lotterà con le unghie per mantenere il suo posto nell’Eccellenza.

Calcio, Eccellenza Girone A: classifica e prossimo turno

La classifica. Caronnese, Pavia 67 punti; Solbiatese 66; Rhodense 60; Mariano 59; Ardor Lazzate 52; FBC Saronno 47; Sestese 40; Vergiatese 37; Legnano, Cinisello, Lentatese 36; Ispra 34; Casteggio 33; Sedriano 30; Meda 24; Robbio Libertas 22; BaSe 96 Seveso 19 punti.

Prossimo turno. Domenica 6 aprile alle 15.30: BaSe 96 Seveso – Vergiatee; Lentatese – Solbiatese; Meda – FBC Saronno; Mariano – Ardor Lazzate.

Calcio, Eccellenza Girone B: Fucina Muggiò

Nello scontro salvezza a Barzanò, la Fucina Muggiò, con in panchina il presidente allenatore Luciano Pace, ha sconfitto la Luciano Manara per 3-2 condannando la squadra allenata da mister Sibio a dare l’addio all’Eccellenza, dopo una sola stagione e con tre giornate di anticipo. Nel primo tempo, a passare in vantaggio è la Fucina grazie ad un maldestro retropassaggio di De Lisio che trova impreparato il portiere Pirovano. Nella ripresa i lecchesi riportano la sfida in parità al 4’ con Lozza e poi passano in vantaggio all’11’ con Palvarini. La reazione della Fucina si concretizza alla mezz’ora con Bosco che di testa, su calcio d’angolo, batte il portiere Pirovano e al 41’ Picci certifica la preziosissima vittoria trasformando un calcio di rigore

Calcio, Eccellenza Girone B: Casati Arcore

Sconfitta senza appello della Casati Arcore che allo stadio comunale Mario Zanconti di Treviglio deve incassare la 22ma sconfitta stagionale che la condanna a reggere il fanalino di coda del girone. La Trevigliese, con una bella prestazione, è passata subito in vantaggio con Vecchiarelli poi un rilassamento di una quindicina di minuti ha favorito il ritorno della Casati che ha pareggiato con Mazzucca. Una gioia durata pochi minuti per i ragazzi brianzoli poiché la Trevigliese, preso in mano le redini del gioco, ha segnato di nuovo con Ruggeri e Pesenti per timbrare la 16ma vittoria.

Calcio, Eccellenza Girone B: Leon Vimercate

Prestigioso successo della Leon Vimercate che, in rimonta, si è aggiudicata il confronto con la capolista Mapello e forse con la sua 17ma vittoria riaperto la corsa verso la conquista della prima posizione. Tutto è successo nel finale: infatti al 29’ del secondo tempo, la perfetta punizione di Ferrari aveva fatto esplodere la gioia dei tifosi della squadra bergamasca, ma nel quindici minuti successivi, prima l’autogol di MaJ e poi l’autentica prodezza su calcio d’angolo di Bonalumi hanno ribaltato completamente lo scenario. Il Mapello infatti, con la settima sconfitta, ha confermato di attraversare un periodo poco favorevole, per cui ha visto avvicinarsi la Cisanese a -4 dopo aver vinto il derby bergamasco con il Ponte San Pietro ed anche la Leon di mister Ghidelli a -5 quindi pronta ad approfittare di ogni passo falso delle avversarie.

Calcio, Eccellenza Girone B: classifica e prossimo turno

La classifica. Mapello 62 punti; Cisanese 58; Leon Vimercate 57; Trevigliese 56; RC Codogno 54; Ponte San Pietro 47; Academy Calvairate, Arcellasco Città di Erba 46; Lemine Almenno, Tribiano 42; Alta Brianza 41; Tritium 40; Fucina Muggiò 39; Colognese 34; FC Milanese, Olginatese 31; Luciano Manara 20; Casati Arcore 17 punti.

Prossimo turno. Domenica 6 aprile ore 15.30: Fucina Muggiò – Mapello; Casati Arcore – Colognese; Tritium – Leon Vimercate.