Calcio, Eccellenza: Ardor e Lentatese sorridono prima delle vacanze

Nell’ultima partita dell’anno nel Girone A di Eccellenza sorridono soltanto l’Ardor Lazzate che vince 4-1 il derby brianzolo con il Meda disputato allo stadio Favini, e la Lentatese che supera 2-1 la Sestese Calcio. Il Base 96 Seveso ha perso 1-0 con il Casteggio e rimane sul fondo della classifica a reggere il fanalino di coda.

In vetta alla classifica la Solbiatese ha rallentato il passo e le immediate inseguitrici (Caronnese e Pavia) non si sono lasciate sfuggire l’opportunità di rosicchiare qualche punto alla squadra che, con ogni probabilità, sta già programmando la partita finale della Coppa Italia in calendario domenica 5 gennaio, nel pomeriggio, allo stadio Ferruccio di Seregno con il Rovato Vertovese. Tra l’altro il Pavia che schiera tra i pali il portiere Cincilla, ex del Renate, ha vinto in rimonta a Mariano con una prodezza dell’attaccante Poesio al suo 14mo goal nella stagione.

Nel Girone B nessun punto per le squadre brianzole. La Leon Vimercate è caduta pesantemente al Lambrone di Erba travolta dall’Arcellasco (5-2); la Fucina di mister Pace dal Lemine Almenno (2-0) con i bergamaschi che si portano a un punto dalla zona play off; la Casati Arcore ha perso 1-2 il confronto salvezza con l’Olginatese che in nel mese di dicembre ha cambiato decisamene passo.

Il Campionato osserverà una lunga sosta dal Natale fino all’Epifania: infatti la ripresa è stata fissata a domenica 12 gennaio 2025.

Calcio, Eccellenza girone A: Ardor Lazzate

Con la vittoria conquistata a Meda, Calcio, Eccellenza girone A: porta a otto i risultati utili consecutivi, grazie anche alla doppietta di Giangaspero (undicesimo goal stagionale per l’attaccante cresciuto nelle giovanili del Seregno) si conferma nella zona play off e con i tre punti controbatte il veemente ritorno della Rhodense. Ad aprire le mercature è stato il solito Giangaspero attorno alla metà della prima frazione di gioco, seguito poi dal momentaneo pareggio del Meda siglato da Confalonieri ma al 44’ è ancora il bomber dell’Ardor a portare avanti i suoi. Nella ripresa la squadra di mister Ferdinando Fedele mette al sicuro il risultato con i goal di Rapone e Spitalieri.

Calcio, Eccellenza girone A: Lentatese

Termina con una vittoria il girone di andata della Lentatese che batte 2 a 1 la Sestese Calcio e si porta fuori dalla zona play out. Per i ragazzi di Simone Fossati un successo importante che mancava da oltre un mese. La partita si è sbloccata al 22’ con il goal dell’italo-portoghese Brian Diaferio ma poco prima dell’intervallo è arrivato l’episodio che ha riportato in equilibrio il match: un calcio di rigore trasformato da Romanò che regala il pareggio alla Sestese. Nella ripresa però la Lentatese, dopo due minuti, a sua volta conquista un rigore trasformato dall’ex di giornata Siano. Da quel momento la squadra gestisce in maniera ordinata e sino al fischio finale il vantaggio.

Un successo accolto con favore dall’allenatore Fossati che conclude la prima parte della stagione in linea con gli obiettivi stagionali. «Il bilancio è sicuramente positivo e i ragazzi hanno fatto un lavoro straordinario, dalla prima all’ultima giornata, mettendoci sempre tanto cuore – ha dichiarato – La doccia fredda di fine primo tempo, quando gli avversari hanno riaperto la partita su rigore provocato da un errore fortuito, non ha inciso visto che proprio in avvio di ripresa è arrivato il secondo e definitivo vantaggio».

Calcio, Eccellenza girone A: Base 96

Il Base 96 Seveso ha concluso il girone di andata con una sconfitta amara contro il Casteggio. La squadra allenata da mister Civeriati ha potuto portare a casa tre preziosissimi punti con il goal siglato dall’attaccante Giovanni De Stradis. Il Base 96, incassata la tredicesima sconfitta, deve correre ai ripari per rafforzare alcuni reparti oggi inadatti ad affrontare un campionato impegnativo.

Calcio, Eccellenza girone A: classifica e prossimo turno

Classifica: Solbiatese 40 punti; Pavia, Caronnese 38; Mariano Calcio 36; Ardor Lazzate 35; Rhodense 34; FBC Saronno 28; Meda 21; Vergiatese 20; Cinisello, Casteggio, Lentatese, Sedriano 19; Sestese Calcio, Ispra 15; Legnano 14; Robbio Libertas 8; Base 96 Seveso 6 punti.

Prossimo turno, domenica 12 gennaio 2025. Ore 14.30: Lentatese – Mariano Calcio; Casteggio – Meda; Ardor Lazzate – Sedriano; Sestese Calcio – Base 96 Seveso.

Calcio, Eccellenza girone B: Leon Vimercate

Trenta minuti da sogno per l’Arcellasco, ma altrettanti da incubi per la Leon Vimercate che al Lambrone di Erba è stata sconfitta (5-2) da una squadra che lo sorso campionato aveva ottenuto la permanenza in categoria ai playout. Dalla rete di Serra che al 15mo minuto ha inaugurato la goleada, alla pennellata di Mazzeo che al 45mo minuto l’ha chiusa di mezzo ci sono state una doppietta di Giugliano, un capolavoro di antologia calcistica di Caligiuri in goal dopo sessanta meri di corsa palla al piede per scardinare il reparto difensivo della squadra vice capolista. Alla Leon non è bastata l’incornata vincente di Pelle che dopo 25 minuti ha riaperto la gara e nemmeno i provvedimenti tattici di mister Joelson. Nella ripresa infatti il neoentrato Bonseri al 12’ ha portato il risultato sul 5 a 2 centrando la porta presidiata da Picarelli. Poi, l’Arcellasco di mister Petrone ha blindato il risultato, concedendo poco agli avversari sino ad e assicurarsi i tre punti.

Calcio, Eccellenza girone B: Casati Arcore

L’Olginatese con mister Manuele Sorti in panchina nel mese di dicembre ha cambiato decisamente passo riuscendo a centrare tre risultati utili di fila. L’ultimo è stato quello colto sul campo della Casati Arcore costretta ad abbassare bandiera dopo il goal realizzato al 71’ dal neo entrato Tironi. L’avvio di gara è stato condotto a ritmi elevati da entrambe le squadre che si sono affrontate a viso aperto senza esclusione di colpi. Nel primo tempo ad avere la meglio sono stati i bianconeri di Sorti che, he con un pizzico di fortuna, hanno sbloccato il punteggio con Ghidini. Nella ripresa però la Casati Arcore è entrata in campo ancor più determinata e dopo due minuti ha pareggiato con Mazzucca, un goal che ha ridato vigore ai ragazzi di mister Nava che per trenta minuti hanno messo alle corde l’Olginatese senza però riuscire ad affondare il colpo. Ma al 30’ dagli sviluppi di una ripartenza l’Olginatese è tornata avanti con Tironi che ha realizzato il goal con il più facile dei tap-in.

Calcio, Eccellenza girone B: Fucina Muggiò

Quinta sconfitta della Fucina Muggiò che allo stadio comunale Fratelli Pedretti di Almenno San Salvatore viene sconfitta (2-0) dalla Lemine Almenno, squadra che dopo aver metabolizzato la pesante sconfitta di Vimercate ha colto tre punti, con i quali centrare l’inserimento in zona playoff. La Fucina al 9’ manca, per un soffio, una ghiotta opportunità: Duguet mette un cross rasoterra per Picci, che per pochi centimetri non riesce a deviare in rete. Non passa nemmeno un minuto e la Lemine passa in vantaggio: Zambelli esce in anticipo sul diretto avversario, palla rasoterra per favorire l’inserimento di Rota, che con una zampata sigla l’1-0. La Fucina accusa il colpo e al 17’ arriva il raddoppio della Lemine: Capelli si conquista un calcio di rigore per fallo di Fall. Sul dischetto lo stesso Capelli non sbaglia. Nella ripresa il risultato non cambia nonostante alcune belle giocate di Picci.

Calcio, Eccellenza girone B: classifica e prossimo turno

Classifica: Mapello 39 punti; Leon Vimercate 29; Tribiano, Real Codogno, Ponte San Pietro 27; Club Milanese, Cisanese 26; Lemine Almenno, Acc.Calvairate 25; Fucina Muggiò, Arcellasco Città di Erba 24; Tritium, Trevigliese 22; AltaBrianza Tavernerio 21; Colognese 18; Luciano Manara 15; Olginatese 13; Casati Arcore 8 punti.

Prossimo turno, domenica 14 gennaio 2025, ore 14,30: Fucina Muggiò – Accademia Calvairate; Leon Vimercate – AltaBrianza Tavernerio; Mapello – Casati Arcore.