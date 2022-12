Calcio donne, Serie C: Real Meda vince, Fiammamonza perde e sorride

Se fosse ancora in vigore la schedina del Totocalcio, Real Meda avrebbe vinto il montepremi. Fiammamonza dovrà aspettare ancora il prossimo turno. La tredicesima giornata di andata nel girone A di serie C del campionato di calcio femminile ha sorriso solo alle “black panthers” medesi che hanno superato per 2-0 il Vittuone con un gol per tempo di Francesca Sironi al 36’ primo tempo e Eszter Toth al 14’ secondo tempo. La seconda vittoria al “città di Meda” che va a fare il paio con le due conquistate in trasferta.

Calcio donne, Serie C: Real Meda domina con Vittuone

Le brianzole hanno dominato il match per tutti i novanta minuti, tenendo a freno l’irruenza delle milanesi. Più che positivo il debutto della neo acquisto, la bulgara Yanitsa Ivanova, nella posizione di difensore centrale. Un successo che ha galvanizzato e reso fiducioso l’ambiente che intravede la quadra nei quartiere alti della classifica.

“È stata una bella partita – ha detto a fine gara la difensora Claudia Roventi– che abbiamo interpretato in maniera corretta sin dall’inizio, soprattutto a livello caratteriale. Abbiamo carburato alla distanza, poi il goal della Sironi ci ha aiuto a sbloccarci e lentamente migliorare. Una vittoria meritata che ci serve per il morale, ne avevamo tanto bisogno”.

Calcio donne: domenica 18 il derby di ritorno in Coppa Italia

Il Real Meda ha chiuso nel migliore dei modi la prima parte del girone d’andata ed è atteso domenica 18 dicembre, alle 14.30, dal retour-match nel derby con Fiammamonza del primo turno di coppa Italia.

Calcio donne, Serie C: la giovane Fiammamonza cede a Pontedera, “ma abbiamo tenuto bene il campo”

A Pontedera nuovo stop (4-2) per Fiammamonza. Le biancorosse erano andate al riposo sul punteggio di 2-1 con le reti di Ferraro 33’ e Cama 41’. Nella ripresa le toscane forzavano i motori e si scatevano con Ianella che realizzava ina tripletta 6’, 39’ e 42’.

“Le mie ragazze hanno tenuto molto bene il campo fino al 75’ – ha commentato l’allenatore Agostino Zagaria – poi sono leggermente calate e le granata sono passate in vantaggio su calcio di punizione mentre il quarto gol si è infilato sotto la traversa. Pur con un’altra sconfitta sul gobbo ho visto la crescita della squadra che mi ha soddisfatto ma soprattutto reso fiducioso per il proseguio della stagione, dove spero di avere a disposizione tutta la rosa. In campo in Toscana mi mancavano ben cinque titolari ferme per influenza e ho schierato al loro posto le juniores che si sono comportate molto bene e sulle quali poter fare affidamento”.