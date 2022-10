Calcio donne: Real Meda a segno in Sardegna, Fiamma stop a testa alta

Se il campionato di calcio fosse un palcoscenico per un concorso canoro si potrebbe affermare che le due interpreti brianzole hanno chiuso la loro esibizione con un acuto e un sottotono. Nel girone A di serie C femminile, l’ottava giornata di andata ha segnato l’exploit del Real Meda che si è imposta sul campo della cagliaritane del Su Planu per 8-2, mentre Fiammamonza è uscita dal “Sada” sconfitta di misura 0-1 nel confronto con la capolista Pinerolo.

Calcio donne: Real Meda batte Su Planu 8-2

Per le “black panthers” medesi si è trattato della seconda vittoria in campionato che ha permesso al nuovo allenatore Nicola Turano di brindare al meglio al suo debutto in panchina. Il successo in Sardegna era quasi scontato per le brianzole in quanto le isolane sono fanalino di coda a zero punti. L’abbondante bottino ha permesso di riportare in attivo anche i goal segnati 18 rispetto a quelli subiti 15. Le reti dell’ampio successo medese portano la firma della statunitense Ezster Toth e di Anita Coda, ciascuna con una tripletta, e di Claudia Roventi e Aurora Bacullo. Ad aprire le marcature erano state le biancoblu isolane con Sara Manca al 7’, ma due minuti dopo ristabiliva la parità un goal della Toth e da quel momento il Real Meda prendeva il sopravvento tanto da andare al riposo sul 6-1. A risultato acquisito, la ripresa è servita alle lombarde per collaudare qualche schema.

Calcio donne: Real Meda a segno in Sardegna, buon esordio del mister Turano

Al termine del match Turano ha dichiarato: ”Sono abbastanza soddisfatto della partita. Ho visto cose buone, purtroppo anche cose non buone, che sono gli stessi difetti che ho riscontrato la scorsa settimana che ho visto dalla tribuna e che aveva prodotto la sconfitta col Pontedera. Il risultato positivo ci farà lavorare bene nel corso della prossima settimana tanto da poter salire di qualche posizione in classifica. Spero di poter correggere al più presto i difetti”.

Calcio donne: Fiamma in dieci battuta al Sada dalla capolista

A testa alta, ma sconfitta, è uscita dal “Sada” Fiammamonza al cospetto del forte Pinerolo. La vittoria delle piemontesi è giunta solo su rigore trasformato da Borello. Le biancorosse sono rimaste in dieci per l’espulsione di Baratti, per doppia ammonizione. La sesta sconfitta consecutiva, stavolta, ha fatto intravedere la luce in fondo al tunnel in casa delle monzesi, come ha detto negli spogliatoi l’allenatore Salvatore Bifulco: “Contro la capolista le mie ragazze hanno giocato molto bene, hanno creato anche tre occasioni da goal ma non sono state abbastanza ciniche. Una prestazione che mi ha confortato e ha dato loro molto morale perché i miglioramenti si stanno vedendo un turno dopo l’altro e lo testimonia che è la seconda giornata consecutiva che perdiamo senza essere sommersi da goal”.