Calcio, delusione per il Seregno Fbc: gli azzurri subito eliminati dalla Coppa Italia

Prima delusione stagionale per il Seregno Fbc. La neonata società ha subito detto addio alla Coppa Italia di Promozione, rimediando a Sondalo, nel match d’esordio in gare ufficiali, una sconfitta di misura per mano della ColicoDerviese, che già si era imposta nel turno precedente sul campo della Cob 91 a Cormano e che quindi ha conquistato matematicamente il primo posto nel girone 11, rendendo inutile il confronto in programma a Seregno mercoledì 18 settembre tra gli azzurri e la Cob 91. La battuta d’arresto ha punito forse oltremisura gli ospiti, che però nell’arco del match hanno sofferto a tratti l’aggressività dei lacustri e si sono dimostrati imprecisi in fase di finalizzazione.

Calcio: il primo tempo, molto equilibrato, si chiude senza reti

Il capitano azzurro Stefano Papapicco a terra nella prima frazione

Al via, senza lo squalificato Jacopo Morello, il tecnico brianzolo Gabriele Avella ha schierato Mirko Bizzi tra i pali, Cristian Ferracane, Jacopo Triveri, William Meroni e Pietro Valtorta in difesa, Antonio Buccini, Simone Giambrone e Stefano Papapicco in mezzo, Matteo Ferrari, Antonio Gentile e Mattia Citterio in attacco. L’abbrivio è stato vibrante. Al 2’, l’ex Alessandro Sanvito in uscita ha stoppato all’ultimo Stefano Papapicco, impedendogli di calciare nella porta sguarnita. Sul ribaltamento di fronte, Ameth Fall da sinistra ha imbeccato Matteo Del Re, che da un passo ha mancato la deviazione vincente. All’8’, Antonio Buccini con un potente diagonale ha chiamato al miracolo Alessandro Sanvito. Nel finale di frazione, in un’azione convulsa, Pietro Valtorta e Jacopo Triveri hanno faticato a contenere Matteo Del Re.

Calcio: una deviazione di Diop a tempo scaduto decide la contesa

Una fase della ripresa, con i padroni di casa all’impostazione

Nella ripresa, i lecchesi sono scattati meglio dai blocchi di partenza ed al 9’ Lorenzo Arrighini ha costretto Mirko Bizzi a superarsi per evitare il gol. Appena 1’ più tardi, Papa Sarr da ottima posizione ha alzato troppo la mira, facendo sfumare l’opportunità. L’Fbc si è quindi riassestato ed al 14’ ha sfiorato il vantaggio con Mattia Citterio, che di testa non ha inquadrato la porta, dopo una bella combinazione tra Stefano Papapicco e Matteo Ferrari. Al 32’ capitan Papapicco ha seminato il panico nell’area locale, ma all’ultimo Ramiro Echeverria sulla linea ha stoppato il suo tentativo. Al 39’ ci ha provato il neo entrato Fabio Lucente, con Alessandro Sanvito ancora pronto alla deviazione. Quando il pareggio sembrava scritto, con il verdetto sulla qualificazione rimandato all’incontro tra i seregnesi e la Cob 91, al 49’ Sebastiano Sala ha pennellato un corner, sul quale è svettato il portiere di casa Alessandro Sanvito, salito per sfruttare i suoi centimetri nella mischia: l’incornata dell’estremo difensore, che ha vissuto una breve esperienza nel 1913 Seregno nella stagione interrotta dalla pandemia, ha trovato la sponda di Papa Diop, con il pallone che è carambolato alle spalle di Mirko Bizzi, sancendo il definitivo 1-0.

Calcio: il tabellino dell’incontro

Una proiezione offensiva di Cristian Ferracane nella prima metà del match

ColicoDerviese-Seregno 1-0

Marcatore: 49’ s.t. Diop (C).

ColicoDerviese: Sanvito; Sarr (37’ s.t. Petazzi), Crimella, Echeverria, Arrighini; Salvadori, Raba, Viganò; Rios (35’ s.t. Sala); Del Re (26’ s.t. Diop), Fall. All.: Battistini.

Seregno: Bizzi; Ferracane, Triveri, Meroni, Valtorta (29’ s.t. Spinelli); Buccini, Giambrone, Papapicco; Ferrari (44’ s.t. Troiano), Gentile, Citterio (34’ s.t. Lucente). All.: Avella.

Arbitro: Mufatti di Sondrio.

Note: ammoniti Arrighini (C), Sarr (C), Crimella (C), Triveri (S) e Papapicco (S) per gioco falloso, Meroni (S) per proteste, Bizzi (S) ed Echeverria (C) per reciproche scorrettezze; espulso Buccini (S) a fine gara per comportamento non regolamentare. Calci d’angolo: 6-3 per il Seregno. Recuperi: 1’ p.t., 6’ s.t.