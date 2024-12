Calcio, Delcarro lancia il Renate, Di Carmine rimedia: contro il Trento termina 1-1

È finita in parità una delle partite meglio interpretate dal Renate, che ha tenuto botta al Trento, una formazione ben organizzata, forte soprattutto sul piano tecnico e che non subisce sconfitte dallo scorso 16 agosto quando, nella prima giornata di campionato, ha perso 3-0 sul campo del Padova.

Calcio: nerazzurri in palla, ma anche sfortunati

La festa dei locali dopo il gol del vantaggio

Il Renate stavolta è sceso in campo con la giusta determinazione e nel primo tempo, dopo le iniziale schermaglie, ha preso in mano le redini del gioco, non concedendo tregua agli ospiti con importanti iniziative offensive, peraltro contenute, a fatica, dal reparto difensivo ospite. E dopo aver mancato al 14’ una ghiotta opportunità con Plescia, al 35’ ha sbloccato il risultato con Delcarro, su assist dello scatenato attaccante, che al 46’ ha colpito anche la traversa. Nel secondo tempo non è cambiata l’inerzia del match ma il Trento, pur soffrendo la dinamicità dei nerazzurri, è riuscito ad acciuffare il pareggio con Di Carmine, che ha sfruttato un errore di posizionamento di Ghezzi. L’ultima emozione, in pieno recupero è arrivata da Spedalieri, che ha mancato di poco il bersaglio.

Calcio: gli uomini di Foschi attesi dalla trasferta a Crema

La prossima partita del Renate, che passando al modulo 4-4-2 ha ritrovato solidità, è in calendario il 7 dicembre a Crema sul campo della Pergolettese.

Calcio: il tabellino del match

Renate-Trento 1-1

Marcatori: 35’ p.t. Delcarro (R); 13’ s.t. Di Carmine (T).

Renate: Nobile 6; Eleuteri 6 (13’ s.t. Anghileri 6), Spedalieri 6, Auriletto 6, Riviera 6,5; Delcarro 7, Vassallo 6 (19’ s.t. Esposito 6), Bonetti 5,5, Ghezzi 5,5; Di Nolfo 6 (19’ s.t. Bocalon 6), Plescia 6,5 (39’ s.t. De Leo s.v.). A disposizione: Ombra, Bartoccioni, Gardoni, Egharevba, Siega, Mazzaroppi, Pellizzari, Ziu, Ciarmoli. All. Foschi 6,5.

Trento: Barlocco 6,5; Vitturini 6,5 (42’ s.t. Kassama s.v.), Cappelletti 6,5, Barison 6, Bernardi 6; Peralta 6 (43’ s.t. Petrovic s.v.), Aucelli 6, Di Cosmo 5,5 (35’ s.t. Sangalli s.v.); Anastasia 5,5, Di Carmine 7, Ghillani 5,5 (22’ s.t. Vallarelli 6). A disposizione Tommasi, Trainotti, Uez, Fini. All. Tabbiani 6.

Arbitro: Totaro di Lecce 5,5.

Note: paganti 270, incasso non comunicato. Ammoniti Vassallo (R) e Peralta (T). Angoli: 11-4 per il Trento.