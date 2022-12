Calcio, Coppa Italia Serie C: il Renate si ferma a Chiavari, Entella avanti

Si ferma al Comunale di Chiavari la corsa del Renate che nel match dei quarti di finale di Coppa Italia subisce una pesante sconfitta da un avversario capace di sfruttare le incertezze di una squadra troppo arrendevole.

Calcio, Coppa Italia Serie C: terza sconfitta consecutiva

L’attuale periodo è estremamente delicato per i nerazzurri, che considerando il campionato, incassano la terza sconfitta di fila. Un inizio di partita positivo, è stato cancellato poi dai gol subìti, a conferma di un crollo, psicologico e fisico. Ci sono le attenuanti, certo. C’è una rosa corta, che deve sopperire a molti infortuni e c’è anche un avversario, la Virtus Entella, che ha schierato in campo un turn over totale con alcuni giocatori, ben riposati. Ma molti degli errori in impostazione hanno permesso all’Entella di prendere più coraggio del dovuto. Una cinquina che si poteva evitare con un po’ di malizia.

Calcio, Coppa Italia Serie C: Entella-Renate, la partita

La reti. Sblocca il risultato l’Entella con una prodezza di Reali che, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, raccoglie palla al limite, supera il diretto avversario con un tunnel e poi incrocia sotto la traversa per il bellissimo 1-0 biancazzurro. L’Entella sulle ali dell’entusiasmo raddoppia con Mezzi che con un colpo di testa batte Furlanetto.

Il ritmo è sempre alto e il Renate dà segni di risveglio con una prodezza di Morachioli su assist di Ghezzi, ma verso la fine del primo tempo l’Entella mette al sicuro il risultato con Fagioli ben servito da Doumbia.

Nel secondo tempo non cambia l’inerzia della partita con il Renate troppo arrendevole che subisce la quarta rete con una conclusione potente dell’ex Rada, forse deviata, che manda fuori causa Furlanetto mentre il quinto gol è firmato da Doumbia. Allo scadere, il Renate conquista e trasforma con Esposito un calcio di rigore che fissa definitivamente il punteggio sul 5-2.

Calcio, Coppa Italia Serie C: Entella-Renate, il tabellino

VIRTUS ENTELLA – RENATE 5 – 2

ENTELLA (4-3-1-2): Borra, Giammarresi, Sadiki (dal 19’ st Pellizzer), Reali, Di Mario (dal 32’ st Parodi); Tascone, Rada (dal 19’ st Corbari), Di Cosmo; Meazzi (dal 31’ st Palmieri); Doumbia, Faggioli. A disposizione: Paroni, Coly, Favale, Zappella, Tenkorang, Banfi, Zamparo, Merkaj. All. Volpe.

RENATE (4-3-3): Furlanetto, Angeli, Silva, Possenti, Ermacora; Squizzato (dall’11’ st Esposito), Baldassin, Ghezzi; Malotti (dall’11’ st La Rotonda), Rossetti (dall’11’ st Maistrello), Morachioli. A disposizione: Drago, Ciarmoli, Bertini, Saino. All. Dossena.

Arbitro Matteo Centi di Terni

MARCATORI: Reali (V) al 20’, Meazzi (V) al 32’, Moracchioli (R) al 35’, Faggioli (V) al 43’ pt;, Rada (V) al 12’, Doumbia (V)al 38’, Esposito (R)su rigore al 48’ st.