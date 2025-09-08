Primi risultati ufficiali della stagione calcistica con le gare di Coppa Italia, fase a gironi, e con qualche importante riscontro. Tra i più significativi certamente la vittoria del Seregno sul Cinisello e il prestigioso pareggio del Vis Nova Giussano a Mariano Comense sul campo di una delle squadre candidate al salto di categoria .

Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: Vis Nova Giussano e Ardor Lazzate

Il Seregno allo stadio “Ferruccio” ha sbloccato il risultato allo scoccare del 27° minuto di gioco, sia nel corso del primo tempo con Calmi, come nella ripresa con Pontiggia dal dischetto. Il Vis Nova è passato al decimo minuto di gioco con il terzino Berton e ha costretto ila Mariano a impegnarsi a fondo riuscendo infatti a pareggiare, dopo un’ ora abbondante con Tocci su assist di Davide Mariani.

Pareggio sui calci di rigore a Lazzate con l’Ardor a segno alla mezz’ora con De Angelis e con il Saronno che ha trovato il pari solo nel finale con Vaglio.

Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: Lentatese

Imprevisto scivolone della Lentatese sconfitta (3-1) dalla Caronnese che ha colto l’intero bottino grazie alla doppietta di Malvestio e alla rete di Iacovo alla mezz’ora. Il penalty trasformato da Diaferio, allo scadere della prima frazione di gioco, non è bastato alla Lentatese per risalire la china.

Calcio, Coppa Italia di Eccellenza: gironi e prossimo turno

La seconda giornata di Coppa è in programma mercoledì 10 settembre, mentre l’inizio del campionato è confermato a domenica 14 settembre.

– GIRONE 3

Ardor Lazzate-FBC Saronno: 1-1 – Lentatese-Caronnese: 1-3

Prossimo turno mercoledì 10 settembre. Ore 16: Caronnese – Ardor Lazzate; ore 20,30: FBC Saronno – Lentatese

– GIRONE 7

Seregno-Cinisello 2 – 0. Mercoledì 10 settembre ore 20.30: Cinisello-Fucina Muggiò (Riposa il Seregno)

– GIRONE 8

Mariano-Vis Nova 1 -1; Altabrianza-Arcellasco 2 -2. Prossimo turno mercoledì 10 settembre ore 20.30 sia Vis Nova Giussano-Altabrianza Tavernerio che Arcellasco-Mariano Comense.