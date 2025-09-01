Folgore Caratese promossa, Leon Vimercate eliminata dal dischetto nel primo turno di Coppa Italia Serie D dove non sono mancate le sorprese, con ben cinque partite con squadre lombarde in campo terminate in parità e quindi decise ai calci di rigore.

Calcio, Coppa Italia Serie D: Francesco Lipari (2005) fa volare la Folgore Caratese

Innanzitutto sorride la Folgore Caratese che ha sconfitto la Pro Sesto grazie a una prodezza del giovane attaccante Francesco Lipari (classe 2005 ex Como U 19) quando mancava soltanto una manciata di secondi al fischio finale. Nel corso della partita, ben interpretata da tutti i giocatori in campo, nelle fila della Pro Sesto diretta da mister Angelotti era schierato il terzino Marco Anghileri (classe 1991) che aveva concluso lo scorso maggio la sua esperienza a Renate dove aveva indossato la maglia nerazzurra ininterrottamente dal 2015 al 2025. Prima della rete di Lipari che ha evitato il ricorso ai calci di rigore per promuovere una squadra al secondo turno di Coppa, il punteggio era in perfetto equilibrio con le reti, in progressione, messe a segno alla mezz’ora da Damiano Rastelli (attaccante classe 2006 della pro Sesto), quindi da quelle per la Folgore Caratese firmate da Michele Forchignone al 41’ dal dischetto, poi al 47’ da Salah Aziz Binous e infine all’88’ co la seconda rete degli ospiti siglata da Gabriele Riva (classe 2008).

Calcio, Coppa Italia Serie D: Leon Vimercate punita dall’ex

Alla Leon Arena esulta invece il Sant’Angelo. La squadra di mister Roberto Gatti ha infatti superato ai calci di rigore la Leon Vimercate di mister Matteo Vullo conquistando il pass per i 32esimi di Coppa grazie alla vittoria arrivata dal dischetto dopo che la sfida regolamentare si era conclusa in parità (1-1) con le reti firmate da Davighi (Leon) nel corso del primo tempo e dall’ex Vassallo che di testa al 72’ ha trovato il fondo della rete. Poco dopo è stato espulso Diop e il Sant’Angelo ha chiuso l’incontro con dieci calciatori in campo. Ai rigori però gli ospiti hanno avuto la meglio e, con il punteggio finale di 6 – 4, hanno passato il turno.

Calcio, Coppa Italia Serie D: i risultati, avanti Varesina e Milan Futuro

Negli altri incontri da evidenziare l’impresa della Varesina che ha eliminato ai calci di rigore il Varese mentre la Casatese Merate di fronte al proprio pubblico è stata sorpresa dal Sondrio (risultato: 1 – 2); la Virtus CiseranoBergamo è passata a Villa d’Almé con una rete di Fornari al 92’, quindi a Grumello del Monte il Brusaporto ha sconfitto 7-6 ai rigori il Real Calepina e, infine, il Milan Futuro di mister Massimo Oddo si è imposto a Gozzano con la rete messa a segno al 20’ dal giovane Emanuele Sala, classe 2007.