La Coppa Italia, con la giornata iniziale del primo turno, ha tenuto a battesimo domenica 7 settembre la stagione calcistica in Promozione. Nel girone 7, il Ceriamo Laghetto ha sconfitto in casa 2-1 il Rovellasca, trascinato da una rete per tempo di Manuel Casella, cui nel finale ha replicato in maniera tardiva e solo parziale Franco De Lauso. Nel girone 8, invece, la Base 96 Seveso ha superato 1-0 tra le mura amiche il Castello Città di Cantù: determinante è stata una prodezza alla mezz’ora di Davide Marinoni. Nel girone 13, il big match tra Lesmo ed Ac Lissone si è chiuso senza marcature. Identica sorte ha infine avuto nel girone 14 la gara tra Concorezzese e Dipo Vimercatese.

Calcio: prossimo turno in programma mercoledì 10 settembre

Il programma prevede ora la disputa del secondo turno già mercoledì 10 settembre, alle 20.30. Nel girone 7, scenderanno in campo a Rovellasca i padroni di casa e l’Universal Solaro, mentre nel girone 8 il Meda esordirà affrontando in trasferta il Castello Città di Cantù. Nel girone 13, al contrario, l’Ac Lissone ospiterà la Casati Arcore, in un incontro che metterà di fronte due grandi protagonisti della categoria nella passata stagione, in cui vestivano la maglia del Seregno Fbc: parliamo di Fabio Lucente, tornato a Lissone, ed Antonio Gentile, ingaggiato dalla Casati Arcore. Per concludere, nel girone 14, la Speranza Agrate è attesa sul terreno di gioco della Dipo Vimercatese.