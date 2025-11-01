Il talento c’è e l’ha già dimostrato con la maglia numero 10 dell’Atalanta. Ora il salto di qualità ulteriore con la partecipazione allo stage azzurro che si è tenuto al centro di preparazione olimpica di Tirrenia con l’Italia Under 15. Una selezione per un futuro in nazionale. Chiara Valecchi, giovanissima concorezzese, è pronta a seguire le orme di un’altra concittadina che ha già dato lustro alla maglia più ambita, Michela Cambiaghi. A unirle quella che è molto più di una passione. Una sfida chiamata calcio femminile.

Calcio: Chiara Valecchi in Nazionale U15, chi è la calciatrice classe 2011

Valecchi, classe 2011, è una centrocampista centrale arrivata all’Atalanta tre anni orsono direttamente dal settore giovanile dell’Inter. È considerata una vera e propria promessa, un talento precocissimo, sia sotto il profilo offensivo sia difensivo. Una stratega la definiscono i tecnici. Che per una ragazza di 14 anni è un gran complimento. Nel corso degli anni è diventata un punto di riferimento tanto da guadagnarsi sul campo la stima delle “colleghe”. Estroversa, sicura, ora insegue il sogno più importante, quello di poter indossare la maglia azzurra nella nazionale dei super giovani.

Calcio: Chiara Valecchi in Nazionale U15, gli auguri del sindaco Capitanio

Lo stesso sindaco Mauro Capitanio ha voluto congratularsi con Chiara per la convocazione alle selezioni con un messaggio diffuso tramite facebook: «Inizia in questi giorni l’avventura di selezione in nazionale di calcio femminile per la concorezzese Chiara Valecchi, classe 2011 – ha scritto il primo cittadino – Il numero 10 dell’Atalanta U15 è già una leader per la formazione orobica e adesso arriva una grande opportunità. Brava Chiara, Concorezzo è con te».

Si tratta di una doppia sfida, da una parte quella individuale di raggiungere i massimi livelli e dall’altra quella di sdoganare sempre di più il calcio femminile e portarlo allo stesso livello di considerazione garantito al settore maschile.