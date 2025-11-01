Il Diavolo a Nova Milanese, il 16enne Mattia Angelicchio firma per il Milan

È un sogno che si realizza quello di Mattia Angelicchio che a sedici anni ha firmato da professionista per il Milan. Un talento quello di Mattia che è emerso fin da quando era piccolo. Ha iniziato a giocare a calcio all’età di 5 anni al Centro Schiaffino, qui è rimasto solo due anni, perché stato subito notato e dopo qualche raduno con l’Inter, è entrato a far parte del Team del Milan, ed ora la firma, a conferma di quel talento che Mattia aveva già dimostrato fin dai passi nel mondo del calcio. Ruolo: centrocampista. Da sei anni Mattia è anche capitano.

Nova Milanese, Mattia Angelicchio nel Team Milan: calcio passione di famiglia

Una passione, quella per il calcio, che Mattia ha ereditato dal padre Francesco, ex giocatore nella Polisportiva, che non si è perso una partita. «Non possiamo che essere tutti molto orgogliosi di Mattia – ha commentato il padre Francesco – come me anche la mamma Luisa e la sorella minore Alessia. Mattia ha sempre avuto ben chiaro il suo obiettivo e ha lavorato per raggiungerlo». Grande soddisfazione, ma tanti i sacrifici affrontati. Tutti i giorni. Mattia frequenta il terzo anno del Liceo Economico Sociale al Martin Luther King di Muggiò. Si impegna anche a scuola. Anche se ogni giorno, dopo la scuola passa a prenderlo il pullman che lo porta al centro allenamenti di Rozzano.

Il novese Angelicchio firma per il Milan, contento il papà tifoso del Diavolo

Il campionato nazionale impone anche trasferte molto lunghe in tutta Italia. A seguirlo c’è sempre il papà Francesco, ma non solo. «Devo ringraziare tantissimo anche i miei fratelli Mirko e Mauro che ci hanno sempre sostenuto per accompagnare Mattia, quando necessario». Il sogno si è realizzato anche per il papà Francesco che oltre ad essere un ex calciatore è sempre stato un grande tifoso del Milan, tanto da militare nei Panthers.

«Sarei stato contento anche se avesse firmato per l’Inter, solo per i miei fratelli – ha concluso scherzando il papà Francesco – ma così è perfetto».