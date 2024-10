Calcio, cambio di campo per il Seregno Fbc: il match contro l’Ardita Cittadella sarà disputato al Ferruccio

Sarà lo stadio Ferruccio di Seregno e non il campo sportivo di Figino Serenza ad ospitare il match tra Seregno Fbc ed Ardita Cittadella, in programma domenica 27 ottobre e valido per l’ottava giornata del girone B del campionato di Promozione. Lo ha ufficializzato nella mattinata di sabato 26 ottobre il comitato regionale della Federcalcio.

Calcio: il fischio d’inizio della gara è previsto alle 14.30

La novità è stata figlia di una richiesta avanzata dai comaschi, che avrebbero dovuto accogliere l’incontro sul proprio terreno di gioco, un’istanza che la società azzurra ha recepito senza difficoltà. Il fischio d’inizio è previsto alle 14.30.