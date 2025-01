Calcio, Bocchetti sconsolato dopo il kappaò di Bologna: preoccupano anche i troppi infortuni

Passo indietro nel risultato ma anche per la fiducia, perché anche se l’avvio è stato buono, con il vantaggio firmato da Maldini, il Bologna ha da subito dato l’impressione di poter reagire. E dal momento del pareggio, non c’è praticamente più stata gara. Il tecnico Salvatore Bocchetti nel post-partita comincia proprio dai primi minuti: «Siamo partiti bene poi è mancato qualcosa e ci siamo fatti schiacciare troppo dagli avversari. Anche sulla gestione del possesso potevamo fare di più. Dispiace perché si era messa bene con il gol iniziale di Maldini, ma poi è mancato qualcosa a livello di cattiveria».

Calcio: il tecnico invita a rimboccarsi le maniche

L’approccio è stato buono, ma la fase difensiva rimane un problema. Così come i tanti infortuni: «Noi dobbiamo essere più attenti in fase difensiva, perché questo ci permetterebbe di proporre qualcosa di più e di diverso in avanti. L’applicazione non è mancata e siamo consapevoli di averla messa in campo contro una squadra forte. Ora dobbiamo rimboccarci le maniche pensando già a lunedì prossimo. Sugli infortuni non so che dire, sono troppi, ma questo non dev’essere un alibi. Giocherà chi sta bene da qui in avanti». Il problema è che il Monza rischia di aver perso anche Bondo, uscito anzitempo per un problema muscolare: «Speriamo che non sia nulla di grave. Ha sentito tirare. Sappiamo quale è il suo valore per noi». Il campionato riprende lunedì 27 gennaio a Genova con gli altri rossoblù.