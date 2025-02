Aria di contestazione all’U-Power Stadium in occasione del match tra Monza ed Hellas Verona. La delusione per una stagione fin qui largamente al di sotto delle aspettative, sommatasi a quella per una finestra di mercato invernale che, secondo gli addetti ai lavori, non ha certamente rafforzato l’organico a disposizione del tecnico Salvatore Bocchetti, ha spinto la curva Pieri a prendere posizione con un paio di striscioni. Il primo, improntato alla nostalgia, è apparso un chiaro richiamo a Silvio Berlusconi. “Quando c’era lui…” recitava infatti il lenzuolo bianco con scritta nera, un riferimento al patron che ha condotto i biancorossi dalla serie C alla storica conquista della massima serie.

Calcio: Riso accusato di aver portato troppi bidoni

Lo striscione di contestazione nei confronti del procuratore Beppe Riso

Il secondo striscione, invece, ha messo nel mirino il procuratore Beppe Riso, accusato senza troppi giri di parole di aver portato qualche giocatore inadeguato di troppo alla corte monzese. Non è sfuggito a molti il particolare della lettera B della parola bidone evidenziata in rosso: B come la serie che attende Salvatore Bocchetti ed i suoi, se un miracolo in questa seconda parte di stagione non scaccerà l’incubo retrocessione.