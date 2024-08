Calcio, al via l’avventura del Seregno Fbc: la squadra ha cominciato la preparazione al Seregnello

A tredici mesi di distanza dall’annuncio della mancata iscrizione del 1913 Seregno al campionato di Eccellenza, che di fatto ha prodotto come conseguenza per la piazza un anno di lontananza dai campi dei tornei Seniores, il mondo del calcio seregnese è ripartito venerdì 16 agosto, giorno in cui il neonato Seregno Fbc ha cominciato la preparazione in vista della stagione alle porte, che lo vedrà protagonista in Promozione. La squadra si è ritrovata al centro sportivo Seregnello di via Platone, accolta dal tecnico Gabriele Avella e dal suo staff, nonché da Claudio Pozzi ed Antonio Santorelli, che con l’Fbc Seregno hanno avuto il merito di evitare la diaspora totale del settore giovanile e che ora hanno sposato il nuovo progetto. A portare il saluto dell’amministrazione comunale è invece stato l’assessore allo Sport Paolo Cazzaniga.

Calcio: il punto della situazione di mister Gabriele Avella

Gabriele Avella, tecnico del Seregno Fbc

«Le aspettative sono alte, come lo sono inevitabilmente quando ti chiama una società come il Seregno» ha commentato mister Avella. «Siamo partiti da zero -ha continuato l’allenatore-, componendo la rosa in un mese, e siamo soddisfatti del lavoro che abbiamo fatto. Noi favoriti nel girone B? Non credo che lo si possa affermare, proprio perché siamo partiti da zero». Avella ha quindi approfondito la sua analisi: «Penso che gli altri abbiano un vantaggio su di noi, perché muovono da una base già attrezzata. Noi dovremo essere bravi a trovare subito il giusto amalgama. Il girone B si preannuncia molto equilibrato, molto tattico e con un’ottima qualità. Oggi come oggi, la Speranza Agrate mi sembra che possa avere qualcosa in più degli avversari, poiché ha mantenuto l’organico che era arrivato ai playoff ed effettuato quattro o cinque inserimenti importanti dall’Eccellenza. Poi ci metto la Vis Nova Giussano, che ha sempre giovani importanti, il Lissone, che ha cambiato parecchio e puntato su un gruppo che proviene dal Luciano Manara, ma non dimentico realtà come Calolziocorte, Lesmo, Cavenago e Colicoderviese». La chiosa è stata dedicata alla Coppa Italia: «Per noi è importantissima. Sappiamo però quali sono le difficoltà: all’esordio a Colico avremo due sole settimane di preparazione nelle gambe».

Calcio: il programma di amichevoli e Coppa Italia

La squadra al lavoro al Seregnello

Intanto, è già definito il quadro delle amichevoli, che precederanno il debutto in Coppa Italia, previsto domenica 1 settembre, alle 16, sul campo della Colicoderviese. Martedì 20 agosto, alle 19.30, al Seregnello è attesa l’Olginatese, mentre giovedì 22 agosto, alle 20, sarà il Cinisello ad essere ospitato sul campo del centro sportivo di via Platone. Sabato 24 agosto, alle 20,30, gli azzurri affronteranno invece in trasferta il Saronno, prima di ricevere martedì 27 agosto, alle 20.30, di nuovo al Seregnello, il Bresso.

Calcio: la composizione dell’organico per l’avventura in Promozione

Un momento della prima seduta dell’anno

Questa è la l’articolazione dell’organico a disposizione del tecnico Gabriele Avella, che lavorerà con uno staff formato dal vice Roberto Bonfanti, dal preparatore atletico Gabriele Brambilla e dal preparatore dei portieri Massimo Mambretti. Portieri: Mirko Bizzi (1999) dall’Universal Solaro e Manuel Guida (2004) dal Calolziocorte. Difensori: Simone Bianchi (1994) dal Meda, Alessandro Cofrancesco (2005) dalla Casatese, Cristian Ferracane (2006) dalla Vis Nova Giussano, Alessandro Fumagalli (2005) dal Biassono, William Meroni (1995) dalla Lentatese, Tommaso Spinelli (2005) dalla Tritium, Jacopo Triveri (1994) dall’All Soccer Brugherio e Pietro Valtorta (2004) dal Cinisello. Centrocampisti: Antonio Buccini (1999) dal Calolziocorte, Alessandro Cappellini (2005) dal Meda, Simone Giambrone (1995) dal Cinisello, Jacopo Morello (1995) dal Cinisello e Stefano Papapicco (1996) dall’Arcellasco. Attaccanti: Mattia Citterio (2001) dalla Vis Nova Giussano, Antonio Gentile (1985) dal Vighignolo, Matteo Ferrari (1997) dal Lissone, Fabio Lucente (1993) dall’Universal Solaro e Cristian Troiano (2003) dal Ceriano Laghetto.