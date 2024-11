Calcio: 600 tifosi per Dany Mota e D’Ambrosio, a Villasanta c’è anche Galliani

Dany Mota, Danilo D’Ambrosio e anche Adriano Galliani. Successo per il “meet and greet” organizzato Gigante di Villasanta con i giocatori dell’Ac Monza nell’ambito dell’iniziativa “Beretta per lo sport” di Fratelli Beretta, main sponsor della squadra.

Calcio: 600 tifosi per Dany Mota e D’Ambrosio, Galliani incontri lo sponsor Fratelli Beretta

Circa 600 i tifosi che si sono presentati all’ipermercato per foto e autografi con i giocatori. A sorpresa, si è presentato anche il vicepresidente vicario e amministratore delegato di Ac Monza, Adriano Galliani, che ha incontrato il presidente e amministratore delegato del Gruppo Fratelli Beretta, Vittore Beretta, il direttore commerciale Lorenzo Beretta e il consigliere d’amministrazione Giorgio Beretta.

Ac Monza Fratelli Beretta meet and greet Il Gigante Villasanta Galliani – foto Ac Monza

Calcio: Galliani conferma Nesta

«Nesta l’ho visto molto determinato e molto arrabbiato perché sta cercando la soluzione per fare punti – ha detto Galliani a proposito della classifica del Monza, penultimo in Serie A – Al di là dei rapporti affettuosi, lo abbiamo scelto perché secondo le statistiche era quello che giocava nella maniera più simile a Palladino. Gode della nostra fiducia e non corre nessun tipo di rischio, ma adesso è arrivato il momento di fare punti».

Intorno il bagno di folla per i giocatori che per oltre un’ora hanno accontentato tutti i tifosi presenti con foto e autografi.