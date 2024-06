Sono attesi da diverse regioni d’Italia gli atleti paralimpici che si sfideranno tra sabato 22 e domenica 23 alla bocciofila Corona Ferrea di via Rosmini, a Monza, in occasione della gara nazionale paralimpica per atleti sitting. Il via sarà dato sabato alle 14.

Bocce paralimpiche: sfida nazionale a Monza alla Corona Ferrea, per la prima volta in città una gara per il ranking

L’incontro, che si svolge sotto l’egida del Coni, del Comitato italiano paralimpico e della Federazione italiana bocce, permetterà ai giocatori di guadagnare punti in vista del campionato nazionale “singolo” in programma a Fano nel mese di ottobre.

È la prima volta che Monza ospita una manifestazione valida per il ranking nazionale. Altre occasioni per conquistare il lasciapassare per la finale tricolore sono programmate nei prossimi mesi in Piemonte e in Veneto. A difendere i colori monzesi saranno i padroni di casa della Corona Ferrea (alcuni di loro ex giocatori di basket), decisi più che mai a non lasciarsi scappare l’occasione.