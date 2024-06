Beach Volley, Sara Matterazzo e il titolo italiano a 17 anni: «Sogno che si realizza»

Sara Matterazzo, diciassettenne di Seregno, conquista il titolo di campionessa italiana di beach volley in coppia con Caterina Carli, originaria della provincia di Ferrara e tesserata per la Pallavolo Voghiera. Sara Matterazzo è tesserata per l’indoor con il Desio Volley, ma per il beach fa capo all’Open Beach di Milano.

Beach Volley, Sara Matterazzo e il titolo italiano a 17 anni: in coppia con la ferrarese Caterina Carli

Una coppia, quella di Sara e Caterina, costituitasi di recente, in vista dei Campionati Italiani conclusi domenica a Bibione: Sara, che ha frequentato il terzo anno al Liceo Sportivo di Carate Brianza, durante l’inverno è entrata a far parte della rosa del Progetto sportivo ad alto livello. Sono stati i selezionatori della Regione Lombardi e della Emilia Romagna a far sì che le due atlete si incontrassero. E l’intesa è stata subito perfetta. La coppia Matterazzo-Carli ha battuto in finale, 2-1, la coppia Bosi-Cerrato del Beach Volley Training con un terzo set al cardiopalmo finito 17-15.

Beach Volley, Sara Matterazzo e il titolo italiano a 17 anni: «Sudore di ore di allenamento e strategia»

«Vincere il Campionato Italiano U18 di Beach Volley per società è un sogno che si realizza – ha commentato Sara Matterazzo che compirà 17 anni a settembre – Ogni granello di sabbia su cui mi sono allenata è stato un passo verso questo incredibile traguardo. Dietro questa vittoria c’è il sudore di ore di allenamento, la strategia affinata con gli allenatori e la sintonia con la mia compagna. Non posso dimenticare il sostegno incondizionato della mia famiglia, sempre presente e pronta a incoraggiarmi».