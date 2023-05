Basket: Rimadesio, sfuma il sogno della promozione in A2

Sfuma il sogno A2 per la Rimadesio. Una grande Aurora ha dovuto cedere 74 a 63 contro Livorno. Non è bastato il cuore dei bluarancio per compiere l’impresa in Gara 5. Sul campo neutro di Castelfiorentino è la Libertas Livorno ad imporsi. Una partita in cui i ragazzi di Gallazzi sono rimasti attaccati con le unghie e con i denti agli avversari che più volte hanno provato la fuga, cedendo solo sul finale.

I ragazzi di Gallazzi hanno gettato la spugna solo all’ultimo minuto

In apertura Livorno prova a scappare sul 14-5 grazie ai punti di Saccaggi e Lucarelli. Maspero però segna 9 punti nella prima frazione e l’Aurora rimane in scia, chiudendo 23-16. Mazzoleni apre il secondo quarto con due tiri da tre. 23 a 22, Desio è in partita. Ricci prova a riallungare sul 36-31, ma la Rimadesio non demorde, Giarelli e Mazzoleni sorpassano sul 36-37 che diventa 38-37 prima della pausa lunga.

Una tripla di Tornari tocca quota 40. Un tiro dalla media di Lucarelli vale il 44-40 di metà frazione. Dopo i canestri di Saccaggi, Sipala e Bargnesi il tabellone dice 55-43. Sembra l’allungo definitivo, ma l’Aurora trova nuove energie. Mazzoleni e Giarelli fissano il 56-51 del 30′. I bluarancio grazie alle triple di Molteni e Caglio al 34′ sono ancora lì sul 58-57. Fantoni sblocca i suoi (60-57), poi Molteni sul ribaltamento di campo segna in penetrazione per il 60-59, ma prende fallo tecnico perchè tocca la pala dopo il canestro, non rendendola disponibile ai livornesi. Il tiro libero di Saccaggi da il là al 10-2 che indirizza la gara. Molteni prova a tenere lì i suoi (65-61), ma Livorno chiude sul 69-61 del 38′. Il finale è 74-63 per la Libertas.

Maffezzoni: Applausi e ringraziamenti per questa grande squadra

«La Rimadesio chiude così la sua stagione, lottando come ha sempre fatto durante tutto l’arco dell’anno. Scrive Maffezzoni sulla pagina dell’Aurora – Solo applausi e ringraziamenti per questo gruppo che ha fatto qualcosa di impensabile ad inizio anno, facendo sognare il pubblico aurorino».