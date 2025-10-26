Basket: la Prosport Arcore inaugura la nuova stagione e fa sempre più rete

Una sfilata di oltre duecento atleti, dai quattro anni agli “anta”. La Prosport Arcore ha inaugurato la stagione numero 22 di pallacanestro con una festa che ha riempito la palestra di via San Martino. E ha evidenziato di nuovo il lavoro sul territorio delle società che, ormai da qualche stagione, stanno facendo rete per far giocare a basket più appassionati possibili. Si è visto con le canotte in campo: non solo la divisa – bianca o rossa e viola (colore del femminile) – di casa, ma anche il giallo-rosso di Lesmo, il giallo-blu di Usmate, il verde dei “cugini” della Casati. Una serie di legami che permettono una continuità dell’attività delle annate con l’unico obiettivo di portare in campo ragazzi e ragazze.

Basket: la Prosport Arcore inaugura la nuova stagione, tutte le squadre

In una mattinata di sport e divertimento, dopo i giochi in campo che fanno scaldare l’atmosfera, hanno quindi sfilato tutti: il Micro (anno 2021) e poi Pulcini (2019/20), Scoiattoli Small (2018), Aquilotti Small (2016/17), Gazzelle (2015), Aquilotti Big (2015), Esordienti (2014/15), Under 13 femminile, Under 13 maschile Uisp e Fip, Under 17, Senior/Under 19, Senior femminile e Platinum maschile. Per chiudere con la partita 1000vs1000, con grandi e piccolini divisi solo da una pettorina, e un piccolo rinfresco in compagnia.

Basket: la Prosport Arcore inaugura la nuova stagione, i campionati

Hanno già ricomiciato i rispettivi campionati le squadre del basket maggiore: Senior/U19 e la nuova Platinum maschile, Senior femminile con una vittoria in trasferta (55-29 a Sesto con Rondinella) e una sconfitta casalinga di misura all’attivo (37-34 col quotato Inverigo) nel campionato di Open Uisp; stanno per riprendere anche gli Under 13 (domenica 26, ore 16.30 in casa ad Arcore con Groane). Per il minibasket invece serve ancora qualche settimana, l’inizio dei campionati è previsto nella seconda metà di novembre.