Basket femminile, Redaelli e Attolini contribuiscono all’exploit di Costa Masnaga

Splendida soddisfazione per Giorgia Redaelli e Sofia Attolini, giussanese la prima e seregnese la seconda, che hanno contribuito al secondo posto conquistato dall’Under 15 del Costa Masnaga nelle finali nazionali femminili di categoria, svoltesi a Roseto degli Abruzzi. La squadra guidata da Pier Rossi è stata protagonista di un autentico capolavoro, sovvertendo i pronostici della vigilia, che non la consideravano certamente tra le favorite, fino ad arrivare ad un passo dal titolo tricolore.

Basket femminile: il percorso delle lecchesi nelle finali

Le lecchesi hanno cominciato il loro cammino nel concentramento con due sconfitte (48-71 contro San Lazzaro e 50-52 contro Firenze), che sembravano preludere ad una precoce eliminazione. Invece, nella terza gara della fase eliminatoria, il quintetto masnaghese ha superato 58-47 il Cuneo, guadagnandosi il diritto allo spareggio contro Samoggia, in cui si è imposto 56-47. Le lombarde hanno battuto poi il Torino nei quarti di finale (62-59) ed il San Lazzaro in semifinale (59-33), vendicando sportivamente la sconfitta all’esordio. In finale, però, il gruppo si è presentato svuotato di energie ed ha ceduto 47-34 al Basket Roma.

Basket femminile: Redaelli nel quintetto ideale

L’ottimo bilancio della trasferta per Costa Masnaga è stato completato dall’inserimento nel quintetto ideale di Giulia Rimoldi e della giussanese Giorgia Redaelli.