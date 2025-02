Usmate fa bene ad applaudirsi: la serie vincente continua. Usmate batte BBA Broni 77-62 (parziali: 22-10, 42-31, 57-48) e fa un passo avanti verso la certezza di un posto fra le prime 4: con la settima “W” consecutiva i punti di margine sulla quinta, Varese, salgono a 6.

Basket donne, Serie B: Usmate-BBA Broni, la partita

Nella sfida con Broni, entrambe le squadre hanno il reparto-esterne con qualche problema (indisponibile Milani e a mezzo servizio Mariani per le brianzole, fuori la fromboliera Germani per le pavesi). La BBA conferma di aver ritrovato competitività dopo il cambio di allenatore, non mollando mai.

Però il comando rimane sempre in mano alle brianzole, autrici di una partenza forte con cui prendono già un vantaggio in doppia cifra nel 1° quarto. Trascinatrice è Carrara (6/11 da 2, 2/2 da 3, 7/7 ai liberi, 8 rimbalzi), ben supportata dalle triple di Zumaglini (5/9 dall’arco), mentre dall’altra parte brilla Buranella ma non può bastare. Brava però Broni a rimontare da meno 19 (metà 2° periodo) a meno 3 (verso la fine del terzo). Ma Usmate reagisce al rischio dell’aggancio e ricostruisce un vantaggio di sicurezza.

Basket donne, Serie B: il tabellino di Usmate-BBA Broni

USMATE: Passoni, Carrara 25, Agazzi 9, Sala 2, Zumaglini 18, Mariani C. 6, Laube 9, Foschini 4, Sardi 2, Guenzati, Minelli 2, Milani ne. All. De Sena

BBA: Corti 7, Maniero 7, Trovato 9, Buranella 27, Cavenaghi 2, Quintiero 5, Lisoni ne, Colmi 2, Merli 5. All. Cremaschi