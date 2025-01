Basket donne, Serie B: Usmate vince la sesta di fila, espugnata Brignano

Il duello fra colori gialloblù, e soprattutto fra due delle squadre più in forma del momento, è una battaglia dura e mai prevedibile nell’andamento, che si ribalta più volte fino a premiare Usmate. È la sesta vittoria di fila per le brianzole, mentre si chiude a quattro la serie di Brignano, la quale dopo aver scalato posizioni su posizioni viene respinta dalla corsa al quarto posto.

Basket donne, Serie B: Visconti Brignano-Usmate, la partita

Partita ad alta intensità e basse percentuali (Usmate vincerà col 30% dal campo); meglio le padrone di casa nel 1° quarto, risposta ospite stringendo la difesa nel 2° periodo (solo 6 punti concessi).

A inizio ripresa nuovo scatto di Brignano con De Gianni sugli scudi: in area la veterana ex-A2 e Vincenzi fanno la voce grossa, Usmate trova la chiave nelle triple di Zumaglini prima, di Mariani e Milani poi, e nell’applicazione difensiva di tutte per chiudere meglio sotto canestro. A 4′ dalla fine arriva il sorpasso e la Visconti non riesce a rispondere.

Basket donne, Serie B: il tabellino di Visconti Brignano-Usmate

Visconti Brignano-Usmate 48-54

Parziali: 14-8, 20-21, 37-32

Brignano: De Gianni 20, Comaschi, Vincenzi 7, Dionigi 5, Mazza 8, Moro S. 8, Vailati Camillo, Sall, Conti ne. All. Quartana.

Usmate: Agazzi 2, Laube 7, Mariani C. 13, Minelli 2, Carrara Al. 8, Foschini 2, Zumaglini 13, Milani 7, Guenzati, Sardi ne, Passoni ne, Villa E. ne. All. De Sena.