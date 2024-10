Autodromo, weekend di gare a Monza: Gt Cup, Mini Challenge e Porsche Carrera Cup

Ottobre, tempo di gare in Autodromo a Monza. Dei quattro fine settimana in calendario tre sono dedicati alle competizioni sullo stradale brianzolo, a partire dal 4, 5 e 6 ottobre riservato a varie categorie da corsa. Piatto forte saranno le sfide che vedranno, due settimane dopo il GT World, al via le potenti creazioni di marchi come Ferrari, Lamborghini, Audi e via discorrendo. Il tutto animato in due distinte categorie con altrettante gare da 50 minuti più un giro. La GT3, con partenza sabato alle 16.45 e domenica alle 14.30, mentre per la GT Cup che chiude entrambe le giornate il via è programmato rispettivamente per le 17.55 e 16.40.

Autodromo, weekend di gare a Monza: quattro candidati al titolo del Porsche Carrera Cup Italia

Altra categoria a ruote coperte da seguire con attenzione è il Porsche Carrera Cup Italia che termina la stagione con ben quattro candidati al titolo 2024. Fra loro, divisi da un solo punto, ci sono il sudafricano Keagan Masters e l’olandese Larry Ten Voorde, protagonisti assoluti della serie internazionale che per capirci precede di poco il via dei gran premi europei, come successo lo scorso primo settembre da noi. Le 911 tedesche si sfideranno, sulla distanza di mezz’ora di gara più un giro, il sabato alle 15.50 e la domenica alle 12.40.

Altre due categorie a ruote coperte scenderanno in pista a Monza, dalle simpatiche vetture del Mini Challenge alla gara unica, con partenza a metà della mattinata di domenica, delle varie classi riservate al Campionato Italiano Autostoriche.

Autodromo, weekend di gare a Monza: concludono la stagione anche le monoposto dell’Euro 4

Sul fronte monoposto c’è grande attesa per la prova conclusiva dell’Euro4, torneo che vede al via piloti giovanissimi provenienti da ogni dove, che rivedremo all’opera a fine mese nella tappa conclusiva della serie nazionale di Formula 4. Occhi puntati sul britannico Freddie Slater, già sicuro vincitore del titolo italiano.

Per loro ben tre gare da mezz’ora più un giro, mentre due sono quelle riservate agli iscritti al F2000 Trophy. Da segnalare che l’ingresso è gratuito, sia in tribuna che nel sempre attraente paddock.