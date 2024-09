Autodromo: weekend col Gt World, a Monza arrivano Valentino Rossi e i figli d’arte

Non si è ancora del tutto spento il ricordo della splendida domenica d’inizio settembre vissuta all’Autodromo Nazionale con la Formula 1 e la vittoria della Ferrari, che è ora di cambiare pagina ma restando sempre in orbita di assoluto livello motoristico e sempre con grandi nomi in arrivo.

In questo fine settimana scenderanno in pista le migliori Gran Turismo esistenti per animare la penultima gara del GT World, una sorta di torneo mondiale di categoria. Un piatto ricco che comprende oltre cinquanta vetture iscritte, ognuna con tre piloti per equipaggio, che rappresentano ben nove marchi di prima linea.

Autodromo: weekend col Gt World, le auto in gara

Scontato dire che il più atteso, per il pubblico italiano, è quello del Cavallino rampante che porta a Monza sette Ferrari 296, di cui le migliori gestite dall’AF Corse, il distaccamento ufficiale della Casa di Maranello per le Gt. Altro nome amato è quello della Lamborghini con le sue Huracan. A vedersela con le fuoriserie italiane c’è una lunga lista di vetture tedesche: Porsche 911, Audi R8, Mercedes GT3 Evo e le immancabili BMW M3. Senza dimenticare che i modelli di punta di Ford, Aston Martin e McLaren saranno gli altri protagonisti in gara nella 3 Ore di Monza.

Autodromo: weekend col Gt World, i piloti in pista

Poi ci sono i piloti e il nome più atteso, quello che da solo catalizza l’attenzione dei fans, è senza ombra di dubbio quello di Valentino Rossi.

Il pesarese, fresco reduce dalla 6 Ore del Mondiale WEC in Giappone, sarà al via della prova monzese con la BMW M3 in squadra con lo svizzero d’origine italiana Raffaele Marciello e il fuoriclasse della categoria, il belga Maxim Martin. Piloti più giovani di loro, come i figli d’arte Lorenzo Patrese, Eddie Cheever e Aurelien Panis, sono fra i tanti semiprofessionisti di un mondo che ha poco da invidiare alle categorie più importanti, Formula 1 su tutte.

Autodromo: weekend col Gt World, le altre categorie

Si comincia venerdì con le prove libere, per passare poi al sabato dove si disputeranno le prime gare, segnatamente quelle delle serie europee GT2 e Gt4. Per entrambe sono previste due gare così come per il monomarca del Trofeo continentale riservato alle McLaren.

Autodromo: weekend col Gt World, la 3 ore di Monza

Il piatto forte dell’attesa 3 Ore di Monza del GT World inizierà domenica mattina con l’ora di qualifiche. Seguirà un momento della durata di trenta minuti riservato agli appassionati quando, alle 13 e 45, i piloti saranno a disposizione per firmare autografi in corsia box. Poi, mentre le McLaren animeranno la pista con alla loro seconda gara, ci si preparerà per il via più atteso che è in programma alle 15.30. Biglietto d’ingresso al sabato da 20 euro e 25 la domenica, con possibilità di abbonamento sui due giorni per 35 euro.