Doppietta BMW, Ferrari a completare il podio Ferrari e quinto posto per il team di Valentino Rossi. È il bilancio finale della 3 ore di Monza che domenica ha richiamato all’autodromo nazionale oltre 35.000 spettatori: 35.393 quelli sulle tribune per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup, tre giorni con 4 campionati in pista.

Pubblico protagonista nella pit walk di sabato, nella sessione autografi di domenica nel paddock e sulla griglia di partenza.

Autodromo: doppietta Bmw alla 3 ore di Monza davanti alla Ferrari, quinto Rossi

Nella 3 ore di Monza vittoria per Jens Klingmann, Ahmad Al Harthy e Sam De Haan con la BMW M4 GT3 di OQ by Oman Racing davanti alla vettura gemella del Team WRT guidata da Dries Vanthoor, Sheldon Van Der Linde e Charles Weerts. Nel finale al fotofinish, terza la Ferrari 296 GT3 di Alessio Rovera, Vincent Abril e Alessandro Pier Guidi (partiti in pole position). Quinto posto per la BMW di Valentino Rossi, Maxime Martin e Raffaele Marciello.

Autodromo di Monza Fanatec GT World Challenge Europe Valentino Rossi – foto Radaelli

Autodromo: i podi di GT2, GT4 e McLaren Trophy

Nel Fanatec GT2 European Series powered by Pirelli vittorie per la Maserati GT2 di Leonardo Gorini e Carlo Tamburini, sulla vettura del team brianzolo LP Racing e per la KTM X-BOW GT2 di Martin Koch e Reinhard Kofler.

Nelle gare della GT4 European Series powered by Rafa Racing Club, con 50 vetture al via, doppietta per l’Audi R8 LMS GT4 del Team Speedcar con al volante i transalpini Benjamin Lariche e Robert Consani.

In pista anche il McLaren Trophy Europe con le McLaren Artura regalando le vittorie agli spagnoli Gonzalo de Andres e Alejandro Geppert in gara 1 e ai loro compagni di squadra in SMC Motorsport Adalberto Baptista e Tomas Pintos in gara 2.

Autodromo: le gare di ottobre

Calendario intenso per l’Autodromo Nazionale a ottobre: dal 4 al 6 ottobre il primo ACI Racing Weekend con Campionato Italiano Gran Turismo Sprint, Euro 4 Championship, Porsche Carrera Cup Italia e Tricolore Autostoriche. Dal 18 al 20 ottobre sarà la volta del GT Open Iternational Series, mentre dal 25 al 27 ottobre il gran finale dei campionati tricolori con il secondo ACI Racing Weekend.