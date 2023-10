Aurora, Rimadesio parte con il piede giusto

La Rimadesio parte con il piede giusto: 86 a 81. È la prima vittoria stagionale di serie B, contro Paperdi JuveCaserta. Una gara che i ragazzi di Gallazzi hanno controllato per quasi tutti i 40 minuti a eccezione delle battute iniziali. La partite si decide nella terza frazione, con l’Aurora che sulla spinta di Giarelli (23 punti con 8 su 12 dal campo) e Valsecchi (15 punti), allunga sul 64-50 della terza frazione, resistendo poi nel finale al tentativo di rimonta ospite. I campani partono meglio allungando sul 4-9 grazie a 5 punti di Zampogna. Sodero sblocca Desio che dopo aver subito la schiacciata da Mehmedoviq (7-11) confeziona 10 punti di fila, al 6′ il tabellone dice 17-11. Caserta non demorde e chiude in scia sul 23-22 del 10′. Con Mazzoleni e Maspero in panchina per problemi di falli, sale in cattedra Giarelli. Sei punti filati del toscano valgono il 31-24, con Caserta che però trova punti importanti da Hadzic e Mehmedovic e torna sotto sul 34-33. I blu arancio si tengono avanti 41-37 prima della pausa lunga.

Al rientro Desio prova a chiudere la pratica. Due triple di Mazzoleni e Valsecchi regalano la doppia cifra di vantaggio: 47-37. Hadzic sblocca i suoi ma l’Aurora spinge sul 52-39 del 14′. i brianzoli lavorano bene in difesa e in attacco trovano sempre soluzioni. Due tiri liberi di Tornari fissano il 64-50 del 30′. La partita sembra segnata. Caserta però non ci sta e parte a testa bassa nel quarto finale. Desio non segna per 4 lunghissimi minuti e gli ospiti ne approfittano con lo 0-10 che vale il 64-60 con ancora 6′ da giocare. Baldini chiude il parziale (66-60) ma Sergio riporta i suoi sul 68-65. Ci pensa ancora una volta Giarelli che allunga sul 71-65. Nel finale la Rimadesio non trema. Il risultato è 86-81. Alle 18 di domenica ci sarà la prima trasferta stagionale sul campo dei Bees Fiorenzuola, sconfitti all’esordio da Avellino.