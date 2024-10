Atletica, Trofeo delle Regioni: vittoria della Lombardia Master, con Forti e Liberi e Daini

La Lombardia over 35 ha vinto a Catania il Trofeo delle Regioni riservato agli atleti Master. La selezione lombarda, guidata in Sicilia da Virginio Soffientini, forte della presenza dei cinque atleti brianzoli affiliati alla Forti e Liberi Monza (in quattro) e alla Daini di Carate Brianza (uno) ha trionfato, come era già accaduto nel 2017 e nel 2023, nella combinata della competizione nazionale riuscendo a superare la concorrenza di altre dieci rappresentative regionali tra cui quelle di Veneto e Sicilia, rispettivamente al secondo e al terzo posto. La Lombardia si è imposta anche nel Trofeo delle Regioni maschile davanti al Veneto e alle Marche, terzo posto per le donne a un sol punto dal Veneto secondo e a undici dalla Sicilia, padrona di casa, prima classificata.

Atletica, Trofeo delle Regioni: vittorie e podi

Tra gli atleti lombardi che hanno conquistato il primo posto nelle diverse specialità emerge Mauro Pregnolato della Forti e Liberi Monza (categoria SM60) per aver vinto l’oro negli 800 metri e raccolto ben 955 punti grazie al crono di 2:16.02.

La forza della Lombardia Master a Catania è ben rappresentata anche dai piazzamenti sul podio di alcuni atleti, tra loro gli altri due della Forti e Liberi Monza Paolo Citterio (SM45), secondo nei 200m ostacoli (27.51 – 867 punti), e Lorenzo Locati (SM65), terzo nel martello (36.72 per 886 punti) e quarto nel peso con la misura di 10.64. Inoltre tra i top ten ci sono altri due atleti brianzoli: nel martello è Matteo Paolo Zanella (Sm50) di Monza ottavo con un lancio di 41,46m e Paolo Gatti (Daini Carate, SM65) decimo nei 3000 in 11:53.48.

Atletica: Rebosio (Pbm) quarto juniores a Prato agli Italiani di marcia

Dalla gara dei master a Catania a quella dei giovani talenti di Prato dove l’alfiere della Pbm Bovisio Masciago Alessandro Rebosio si è classificato quarto nella categoria juniores del Campionato italiano individuale di marcia sui 20 km. Questa estate Rebosio aveva vinto a Bergamo il titolo di campione lombardo juniores di marcia sui 5 chilometri.