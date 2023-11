Atletica: tappe e date del Cross per Tutti 2024

Meno di due mesi al Cross Per Tutti 2024. Per la 13esima edizione del circuito di corse campestri sono state svelate tappe e date: quelle da appuntare in calendario sono il 14 gennaio a Cesano Maderno; 21 gennaio a Canegrate; 4 febbraio a Lissone; 11 febbraio a Paderno Dugnano; 18 febbraio a Cinisello Balsamo; 3 marzo a Brugherio.

Dopo qualche stagione, Cesano Maderno torna a essere tappa inaugurale mentre Brugherio resta ancora la prova di chiusura. Le società organizzatrici del circuito sono Atletica Cesano, PAR Canegrate, Team Brianza Lissone, Euroatletica 2002, Atletica Cinisello e GSA Brugherio e sono già all’opera per regalare a tutti i partecipanti un nuovo, entusiasmante inverno di corse.

Ma la grande sfida sarà superare l’edizione dei record dell’anno 2023 caratterizzata da una media gara di 2.135 atleti e oltre 12.800 partecipazioni totali.

Il circuito è riservato agli atleti e alle atlete delle categorie Esordienti, Ragazzi, Cadetti, Allievi, Juniores, Promesse e Seniores maschile e femminile tesserati per l’anno 2024 alla Fidal o per gli Enti di Promozione Sportiva che hanno sottoscritto la convenzione con la stessa Fidal. Possono partecipare i possessori di Runcard. La loro partecipazione è comunque subordinata alla presentazione di un certificato medico di idoneità agonistica per Atletica Leggera valido in Italia, che andrà esibito in originale agli Organizzatori.

Cross per tutti partenza di tappa – Foto Fidal/Roberto Mandelli

Una copia del certificato medico andrà consegnata per essere conservata agli atti della Società organizzatrice di ciascuna manifestazione alla quale l’atleta in possesso di Runcard partecipa. Queste/i atlete/i verranno inseriti regolarmente nella classifica della gara, ma non potranno godere di rimborsi, bonus e accedere al montepremi in denaro nonché a generici buoni valore. Infine le premiazioni finali si svolgeranno venerdì 15 marzo 2024 alle 21 presso Excelsior Cinema & Teatro via San Carlo, a Cesano Maderno.

Le iscrizioni alla prima prova degli atleti Fidal vanno effettuate online tramite la Società di appartenenza sul sito entro le 24 del martedì precedente la gara. Su apposito modulo per gli atleti Runcard ed EPS.