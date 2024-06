Atletica, Regionali: Team-A fa incetta di medaglie bene le staffette

Campionati regionali assoluti molto positivi per le società brianzole soprattutto per il Team-A Lombardia di Brugherio che a Busto Arsizio ha vinto sei medaglie di cui tre nelle staffette: una d’oro nella 4×100 femminile (Martina Ratti, Vittoria Piazza, Elisa De Santis, Denise Rega) con 47.99. Quindi due di bronzo, nel settore maschile la prima nella 4×100 (Emanuele Lunghi, Lorenzo Cisana, Nicolò Peroni, Daniele Manzoni) in 42.43; l’altra nella 4×400 (L.Cisana, Pietro Rossi, Emanuele Lunghi, Alberto Stupia) in 3:24.42.

Atletica, Regionali: le pedane

Nel salto con l’asta nella gara in cui tre finalisti hanno raggiunto l’identica misura di 4,40m, il multiplista Andrea Caiani ha vinto l’argento stampando il suo PB. Molto bene anche Andrea Fassina nel disco con 50.41m preceduto da Leonardo Selmani (CUS Pro Patria) che ha conquistato il titolo con il personale di 51.06m.

Atletica, Regionali: le donne

Nel lancio del martello la junior Melissa Casiraghi ha vinto l’argento con 53,03 (titolo a Paola Castaldi CUS Pro Patria con 56.26) mentre Marta Redaelli con 48.52 è finita ai piedi del podio superata, nella corsa verso la conquista della medaglia di bronzo, da Noemi Carminati (Bracco) con 49.74m. Hanno concluso la loro gara al quarto posto nelle rispettive specialità due atlete del Team-A: Benedetta Falasconi nella marcia 5 km (crono 25:23.05) e Denise Rega sui 100 (12.35).

Atletica, Regionali: gli uomini

Al maschile brilla la prestazione di Alessandro Rebosio (PBM Bovisio M.) che nella marcia 10 km si è classificato al secondo posto in 47:40.76 alle spalle di Alessio Ciccarelli (Cento Torri Pavia) in 45:38.71.

Nel giavellotto Tommaso Suttora (Vis Nova Giussano) si è classificato terzo con un lancio di 63.40 mt, vicinissimo al suo PB (titolo a Lorenzo Bruschi – Osa Saronno con 64.98m).

Sul podio tutto milanese dell’asta (asticella a 4.40 e titolo a Giacomo Bernardi, Pro Sesto) ma una nota di merito spetta all’allievo Federico Sironi (Atletica Monza) per aver vinto il bronzo. Quarto posto infine per il monzese Francesco Cernuschi con 1,91 nel salto in alto.