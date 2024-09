I primi atleti a tornare a gareggiare, dopo la pausa ferragostana, in una manifestazione ufficiale sono stati quelli della categoria master che domenica scorsa si sono dati appuntamento a Solaro in occasione della 3° edizione della 10 Km delle Groane. L’evento organizzato dalla Virtus Groane ha richiamato circa duecento atleti ed era valido quale Campionato Regionale 10 km Master. La gara, svoltasi sotto una fitta pioggia, soprattutto nella prima parte, in campo maschile ha registrato i successi del comasco Simone Paredi (Atl.Pidaggia – Cat.M45) specialista di corsa in montagna che ha concluso in 32’ e di Laura Nardo (Atl.Lecco – SF35) in 37’08”.

Atletica: la 10K delle Groane incorona i campioni regionali Master, i brianzoli sul podio

Tre atleti brianzoli hanno vinto il titolo. Sono Flora Barlassina (Atl. Cesano Maderno) nella categoria F40 con il crono di 41’30; Roberta Ghezzi (PBM Bovisio Masciago) nella F55 in 44’41 e Luca Riva (Daini Carate Brianza) che nella M60 ha vinto il titolo in 37’13” precedendo il compagno di colori Mario Farina.

Atletica: a Lodi nel weekend la 9° prova del Campionato regionale Master

Questo fine settima toccherà agli specialisti delle gare su pista. A Lodi infatti è in programma la 9° prova del Campionato Regionale Individuale Master Trofeo Oxyburn che vedrà all’opera anche atleti di Forti e Liberi Monza, Daini Carate Brianza, Atl.Desio, Atl.Vedano, Athletic Club Villasanta, GSA Brugherio, CTL3 Atletica, Marciacaratesi.