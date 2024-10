Atletica, Italiani Cadetti: la Lombardia vola con i brianzoli, in evidenza Lanzillotta e Rossi

I campionati italiani per la categoria Cadetti hanno regalato grandi soddisfazioni a due atleti brianzoli nonché ad un gruppetto di atleti tesserati a società della Brianza che hanno contribuito alla vittoria finale della Lombardia nella classifica combinata per Regioni in questa edizione dei Campionati con un solo punto di vantaggio sul Veneto, al termine di un emozionante confronto.

Atletica, Italiani Cadetti: la Lombardia vola con i brianzoli, podi per Meani e Chiuchiù

Innanzitutto meritata soddisfazione per Andrea Lanzillotta (Atl.Limbiate) che nella gara dei 2000 metri si è classificato al terzo posto pari merito con il veneto Davide Ghedina al termine di una gara combattuta e dopo un inedito verdetto al photofinish che nonostante ripetuti controlli non ha indicato quali dei due atleti sia transitato sul traguardo in vantaggio.

Medaglia d’argento invece nei 300 hs per la talentuosa Eleonora Rossi (Atletica Monza) per la prima volta sotto i 45 secondi (44.88) dopo una sfida serrata con la veneta Florian; quinto posto per l’altra brianzola Caterina Meani (Athl. Villasanta) con 46.60.

Nei 1200 siepi appena fuori dal podio Simone Chiuchiù (Atl.5 Cerchi Seregno) migliorato di tre secondi con 3:22.48.

Atletica, Italiani Cadetti: la Lombardia vola con i brianzoli, i piazzamenti

A questi risultati si sono aggiunti tre piazzamenti entro l’ottavo posto che nei cadetti significano il podio: sono quelli ottenuti da Giuditta Limonta (Atl.Monza) settima nel disco con un lancio di 32,64; da Grace Zefi (Atl.Desio) che nel pentathlon con 3794 punti ha chiuso al settimo posto e Gioia Brunello (PBM Bovisio Masciago) ottava nella gara 80 hs in 12.26 ma, grazie a questo crono, terza classificata nella Finale Due.

A Caorle hanno contributo con i loro risultati a posizionare la Lombardia al primo posto anche Samuele Favaro (giavellotto) e Silvia Boga (1000 m) entrambi PBM Bovisio; Simone Forlanelli (Atl.Concorezzo) nella marcia; Daniele Pegoli (Forti e Liberi Monza) e Margherita Del Sarto (Atl.Monza) entrambi nel giavellotto; Elisa Ferrari (Athl. Villasanta) nel disco.