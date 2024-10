Atletica: i brianzoli dalla Corribicocca alla CorrinSeregno

Autunno tempo di corse su strada. A iniziare dalla Corribicocca gara sui 10 km dove tra gli oltre due mila podisti presenti nonostante la pioggia, spiccano il secondo posto nella classifica generale di Riccardo Mugnosso (Vis Nova Giussano) in 31’37 (vittoria di Leo Paglione Gs.Virtus in 30’34”) e il primo nella Cat.M60 di Luca Riva (Daini Carate B.) in 37’09”

Atletica: Bado sui 10 km a Trieste

Nel match internazionale disputato a Trieste con gare sui 10 km l’Italia Under 23 ha conquistato un prestigioso secondo posto nella classifica finale grazie anche alla brillante prestazione di Aurora Bado figlia della maratoneta Ornella Ferrara di Binzago (frazione di Cesano Mad.), e tesserata per il CS Carabinieri, per aver colto un ottimo quinto posto (crono di 35’23”). A squadre l’Italia femminile ha chiuso con 15 punti ad una lunghezza dall’Inghilterra mentre più dietro si è posizionata la Francia. Aurora Bado (Classe 2002) tra l’altro il 6 ottobre ad Arezzo aveva conquistato il bronzo nel campionato italiano individuale di corsa su strada, km 10 in 34’14”, categoria promesse.

Atletica: Corrinseregno in notturna

Alla CorrinSeregno, ultima prova del Trofeo Corrinstrada organizzato da Fidal Milano, sabato scorso hanno gareggiato 300 atleti in notturna con tempo parzialmente clemente che, tra scrosci più o meno forti, ha accompagnato le due ore di gare organizzate dalla 5 Cerchi Seregno in piazza Risorgimento, nel centro della città.



Nella prova Cadetti sui 2400 metri, ha vinto Simone Chiuchiù (5 Cerchi Seregno): il campione regionale dei 1200 siepi, si è imposto davanti a Leonardo Maggi (La Fenice-Nova Mil.), Omar Moustafa (Atl.Estrada) e Umberto Bianconi (Forti e Liberi Monza). Copione simile nella gara Cadette, dove la favorita Chiara Terrani (Atletica Desio), campionessa regionale di corsa in montagna, è arrivata al traguardo con ampio margine su Giorgia Patanè (Atl.Gisa), Aurora Arrigoni (Euroatletica) e Anita Pacchetti (Vis Nova Giussano). Hanno concluso la manifestazione le gare delle categorie ragazzi ed esordienti, maschile e femminile.

Atletica: tre argenti alla mezza di Cremona

Nella Mezza maratona di Cremona tre atleti brianzoli hanno vinto l’argento di categoria. Sono Maria Cristina Radaelli (SF45) e Roberta Trezzi (SF5) entrambe tesserate ai Runners Desio ed Emiliano Ceraulo (M50) della Pbm Bovisio Masciago.