Ancora una vittoria di prestigio per Edi Viganò. Nel confronto tra rappresentative regionali, disputato ad Ancona valido per il “Trofeo Sportissimo Cadetti/e” ha conquistato il primo posto nel triplo con la misura di 11.30 (10 cm in più rispetto a Valentina Lule, seconda classificata) contribuendo a posizionare al primo posto la selezione della Lombardia. L’atleta della Forti e Liberi Monza, prima di questa gara, aveva vinto a Saronno il campionato lombardo indoor nel triplo, categoria cadette, con il personale di 11.08.

Atletica: i brianzoli ai Regionali invernali si lanci, Alessia Castoldi vince nel martello

Altri promettenti atleti brianzoli si sono inseriti sulla scia di Edi. È accaduto a Busto Arsizio nei Campionati regionali invernali di lanci per i martellisti delle categorie Allievi/e. Nel concorso femminile (attrezzo da 3 kg) si è laureata campionessa lombarda Alessia Castoldi. L’atleta del Team A Lombardia-Brugherio si è migliorata prima a 47,63 e poi, al sesto turno, a 49,68 stampando altresì il suo nuovo PB. Argento per Carlotta Paparatti (Sangiorgese) a 46,83 e bronzo per Giulia Leoni (Team A Lombardia) con il primo lancio a 42,66 con cui ha tenuto a bada Sara Altomare (A. Rigoletto) che ha stampato il suo lancio a 41,59. Il titolo Allievi (attrezzo da 5 kg) è stato vinto da Stefano Cassissa (Malpensa Atletica) con la misura di 51,78: Filippo Colletti (Milano Atletica) 47,85 ha portato a casa l’argento superando il campione italiano Cadetti 2024 di disco Angelo Piantanida (CUS Pro Patria Milano) quindi Marco Fosso (Forti e Liberi Monza) e Simone Agostoni (Team A Lombardia).

Atletica: i brianzoli ai Regionali invernali si lanci, il getto del peso

Nelle prove di contorno di getto del peso nel settore femminile (attrezzo di 3 kg) Vera Quintana (Sangiorgese) si è posizionata al primo posto con 12,95 superando Giuditta Limonta (Atl.Monza), seconda a 11,39, ed Elisa Ferrari (Team A Lombardia) a 11,12. In campo maschile (attrezzo di 5 kg) si è imposto Pietro Cesana (Lecco); Marco Fosso (Forti e Liberi Monza), Alessandro Costa (Atl.Monza), Simone Agostoni (Team-A Lombardia) si sono inseriti nell’ordine al sesto, ottavo e decimo posto.