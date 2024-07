Atletica, Diamond League: Tortu quinto sui 200 a Montecarlo in 20″43

“Sensazioni positive” per Filippo Tortu dopo i 200 metri in Diamond League a Montecarlo. Il velocista di Carate Brianza è arrivato quinto col tempo di 20″43 nell’ultimo test prima delle Olimpiadi di Parigi. Non ancora il tempo desiderato, ma qualcosa meglio – un decimo – del cronometro di una settimana prima nel meeting di Parigi (quarto in 20″53).

Buona la partenza, da ritrovare l’accelerazione sul rettilineo in uscita dalla curva. È stato l’azzurro stesso nel dopo gara ad analizzare la sua prova con un sorriso (a inizio giugno aveva corso in 20″14 nella semifinale degli Europei).

Vittoria senza problemi del botswano Letsile Tebogo che mollando negli ultimi trenta metri ha stampato un super 19″87 finale.

Atletica, Diamond League: bene Luca Sito sui 400

Tutto bene per Luca Sito, il milanese dei 400 che si allena a Giussano. Al debutto nella League ha corso in 45″26 che nell’occasione è valso il settimo posto, ma che rappresenta anche il suo quarto miglior tempo di sempre. Vittoria all’americano Quincy Hall in 43″80, migliore al mondo 2024.

Da segnalare l’ottimo secondo posto di Lorenzo Simonelli sui 110 ostacoli a un soffio dal vincitore Grant Holloway (13″01 e 13″08 i tempi).