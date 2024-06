Atletica: brianzoli protagonisti al Brixia Meeting, minimo europeo per Fumagalli e Vidal

Atleti brianzoli da protagonisti nel Brixia Meeting sfida internazionale under 18 di Bressanone per rappresentative regionali: con i loro risultati hanno contribuito a posizionare al primo posto la rappresentativa della Lombardia che ha superato l’Emilia-Romagna, il Lazio poi i tedeschi del Baden Wurttemberg, la Slovenia e il Veneto.

Atletica: brianzoli protagonisti al Brixia Meeting, la Lombardia vince

Tutti bravi gli atleti tesserati a società della Brianza a iniziare da Riccardo Fumagalli (Daini Carate) vittorioso nei 400 con il personale e minimo europeo di 47.96.

Bene anche Nicolò Vidal (PBM Bovisio) sui 5 km di marcia, secondo classificato con un super personale di 21:25.76, minimo europeo. Nella marcia femminile chiude quarta Benedetta Falasconi (Team-A Lombardia-Brugherio) in 25:25.86. Secondo posto di Fabio Furlan (Team A Lombardia) nel triplo con 14.28, stesso piazzamento di Filippo Bianchini (Atletica Monza) nel salto in alto con lo stagionale di 1.94 e quinta posizione di Alice Caglio (Vis Nova Giussano) con 56.95 sui 400 metri.

Atletica: Lambrughi sotto i 50″ sui 400 ostacoli

Non hanno deluso altri atleti brianzoli in gare disputate di recente in varie località. Innanzitutto Mario Lambrughi: nei regionali di società assoluti maschili su pista, svoltisi a Nembro, il brianzolo, classe 1992, alfiere della Riccardi Milano, ha vinto i 400 ostacoli in un probante 49.65, primo crono stagionale sotto i 50 secondi a 66/100 dal personale di 48.99, stampato a Rieti il 12 maggio 2018. Lambrughi poi nel meeting internazionale di Savona si è classificato al quarto posto con il crono di 50” nella gara vinta in 49”10 dall’inglese Alastair Chalmers.

Atletica: Pellicoro e Donola in pista

Bentornata anche Laura Pellicoro (Bracco atletica): l’atleta di Besana Brianza nel Grifone meeting di Asti ha corso gli 800 e con il crono di 2:02.68 ha stampato il nuovo suo PB (il precedente 2:03.17 l’aveva ottenuto il 28/5/2022 a Fayetteville – Carolina del Nord – USA). Infine il medese Mattia Donola (Cs.Carabinieri) nel “Milano Sprint Galà” ha gareggiato sui 100 (quinto posto in 10”68) e sui 200 (settimo in 21”49).