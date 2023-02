Atletica: Bellò col botto sui 1500 a Ostrava, sesto tempo italiano di sempre

Elena Bellò, atleta vicentina che vive a Carate Brianza e che da tre anni si allena con il tecnico Alessandro Simonelli nel Centro Sportivo Comunale “Stefano Borgonovo” di Giussano noto per essere il palcoscenico degli allenamenti di Vladimir Aceti, Filippo Tortu e di altri atleti della Vis Nova, ha inaugurato la nuova stagione a Ostrava (Repubblica Ceca) dopo aver archiviato un anno che l’ha vista protagonista sia a livello indoor che in gare all’aperto sulle distanze 400, 800, 1500.

Atletica: Bellò col botto sui 1500 a Ostrava, quarto posto e personal best

Pur alla prima uscita, su una distanza meno frequentata, la portacolori delle Fiamme Azzurre ha lasciato il segno nei 1500 e con il crono di 4’09″98 è diventata la sesta italiana di sempre nella specialità, migliorando altresì il primato personale al coperto di 4’15″15 che resisteva dal 2020, come naturale conseguenza della sua crescita. A Ostrava, ha chiuso quarta, sulla scia dell’etiope Tigist Ketema (4’08″84), della svizzera Lore Hoffmann (4’09″02) e della polacca Weronika Lizakowska (4’09″97) che l’ha bruciata sul traguardo.

Atletica: Bellò col botto sui 1500 a Ostrava, “gara un po’ tattica e ho chiuso in progressione”

“Era la prima gara indoor dopo tre settimane in Kenya – le parole di Bellò – Sono ancora poco brillante, ho bisogno di fare qualche lavoro più specifico a livello del mare. È stata una gara un po’ tattica, non semplicissima da interpretare e, comunque, ho chiuso in progressione nonostante le sensazioni di pesantezza ed è servita per rompere il ghiaccio post-raduno e post-viaggi”.

Le prossime gare su quali distanze saranno? “L’inizio è stato positivo: Elena ha grandi potenzialità e le siamo valutando con tanto impegno e lavoro – commenta Simonelli – I prossimi impegni sono a Metz l’11 febbraio, a Liévin il 15, poi gli Assoluti indoor di Ancona su distanza da definire”.