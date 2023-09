Atalanta-Monza 3-0, le pagelle: si salvano in pochi, crolla la difesa. Debutto Colombo

ATALANTA-MONZA 3-0 (2-0)

MARCATORI pt 35’ Ederson, 42’ Scamacca; st 62’ Scamacca

ATALANTA (3-4-2-1) Musso 6; Scalvini 6.5, Djimsiti 6.5, Kolasinac 6 (44’st Palomino n.g.); Zappacosta 6 (30’st Holm 6), De Roon 6, Ederson 7, Ruggeri 7 (30’st Bakker 6); De Ketelaere 6.5 (36’st Lookman n.g.), Koopmeiners 7; Scamacca 8 (36’st Muriel n.g.). A disp.: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Pasalic, Adopo. All.: Gasperini 7.5

MONZA (3-4-2-1) Di Gregorio 6; Izzo 5.5, Pablo Marì 5 (21’st Carboni 6), Caldirola 5.5; Birindelli 6, Gagliardini 5.5 (21’st Bondo 6), Pessina 5.5, Ciurria 5.5; Colpani 6 (30’st Machin 6), Caprari 5.5 (15’st Vignato 5.5); Mota 5 (15’st Colombo 6). A disp.: Lamanna, Gori, Sorrentino, Pedro Pereira, F.Carboni, Maric, V.Carboni, Cittadini, Kyriakopoulos. All.: Palladino 5

Di Gregorio 6 Miracoloso su Scamacca tiene aperto il match nel primo tempo. Sui primi due gol c’entra un po’ poco, ma in occasione della doppietta dell’ex Sassuolo poteva fare meglio per posizionamento ed estensione della parata. Alla fine contiene il tentativo di dilagare dei padroni di casa

Izzo 5.5 Tirato in mezzo insieme agli altri, dal suo lato c’è il solito straripante Koopmeiners e lo soffre

Pablo Marì 5 Sistematicamente anticipato da Scamacca, si trova anche fuori posizione in alcune occasioni. Prestazione da dimenticare (21’st Carboni 6 Entra che è già finita)

Caldirola 5.5 Lì dietro il meno peggio, anche se spesso è costretto ad affannosi recuperi che lo costringono ad un’apnea prolungata

Birindelli 6 Propositivo in avvio, corre sulla destra e non sembra patire Ruggeri. Buone indicazioni per Palladino che può fidarsi dell’ex Pisa

Gagliardini 5.5 Esattamente come contro l’Inter, è in campo ma si vede poco. Grossa differenza di prestazione e personalità rispetto a quello visto con l’Empoli (21’st Bondo 6 Fa la lotta in un momento in cui calano i ritmi)

Pessina 5.5 Nel primo tempo va anche al tiro, per il resto incide pochissimo sia in fase di recupero che di ripartenza

Ciurria 5.5 Sembra il solito quando infila un paio di volte per gli inserimenti dei centrocampisti poi anche lui finisce con l’essere impreciso su praticamente tutto

Colpani 6 Flacheggia sulla trequarti provando a puntare faccia a faccia la difesa della squadra in cui è cresciuto, ci riesce solo in parte (30’st Machin 6 Quantomeno ci prova di possesso e tecnica)

Caprari 5.5 Potrebbe essere la sua partita negli spazi, ma quando l’Atalanta passa in vantaggio si chiude tutto e lui non ha quella scintilla che aiuterebbe la sua squadra (15’st Vignato 5.5 Senza spunto)

Mota Carvalho 5 Assente ingiustificato al Gewiss, non agevolato dalle difficoltà del Monza di raggiungere gli ultimi venti metri con abbrivio e pericolosità. Da rivedere, magari con Colombo da riferimento centrale (15’st Colombo 6 Entra e tiene qualche pallone in più per i compagni, sembra volenteroso)

Palladino 5 Passata la prima mezzora, la sua squadra si consegna all’Atalanta. Il maestro lo lascia sfogare, poi lo aggredisce nella metà e lo costringe ad abbassarsi sino in area. Nella ripresa ci prova con Colombo ma non trova la soluzione per uscirne. C’è tanto lavoro da fare in allenamento per trovare qualche spunto in più viste le numerose partenze pesanti tra i titolari sul mercato